Raul Silva are planuri mari după ce a semnat cu Universitatea Craiova: „Îmi doresc să iau titlul”. Video

Laszlo Balint a primit întăriri pentru sezonul 2022-2023 din Liga 1. Raul Silva a semnat cu Universitatea Craiova și este alături de olteni în stagiul de pregătire din Austria. Fundașul brazilian în vârstă de 32 de ani declarat că își dorește să câștige titlul de campioană cu „Știința”.

Raul Silva și-a fixat obiectivele pentru viitorul sezon din Liga 1: „Proiectul pe care Universitatea Craiova mi l-a prezentat înainte de a veni la club este acela de a fi campioni”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că în această vară. Acesta a declarat că a mai fost dorit de formația din Bănie în trecut, însă negocierile nu s-au concretizat din cauza faptului că se afla sub contract cu Braga.

„În perioada de mercato din iarnă am avut un prim contact cu cei de la club, dar eu nu eram un jucător liber de contract la momentul respectiv. Iar acum, în vară, am avut discuții mai intense de negociere și când am auzit de întregul proiect al echipei a fost ușor să mă decid să vin la Craiova”, a declarat Raul Silva.

Raul Silva își dorește să câștige campionatul cu Universitatea Craiova în sezonul viitor din Liga 1. Cotat la cinci miloane de euro în 2019, atunci când evolua pentru Braga, fundașul brazilian și-a propus să crească în valoare la formația din Bănie.

„Obiectivul meu individual este acela de a fi cel mai bun și să pot crește mereu în valoare. În ceea ce privește obiectivul la nivel de echipă, proiectul pe care Universitatea Craiova mi l-a prezentat înainte de a veni la club este acela de a fi campioni și îmi doresc să iau titlul”, a spus fundașul oltenilor.

„Primul lucru pe care l-am observat este că echipa are o infrastructură extrem de bună, mare și asta m-a impresionat”

Raul Silva a rămas impresionat de infrastructura Universității Craiova și condițiile de antrenament pe care oltenii le au în cantonament. Stoperul brazilian a declarat că a fost bine primit de către jucătorii „alb-albaștrilor” în stagiul de pregătire din Austria.

„Toți colegii m-au primit așa cum mă așteptam, foarte bine. Este o echipă care m-a acceptat într-un mod foarte bun, au cu toții o stare de spirit bună și mă bucur că sunt aici lângă ei. Nu am văzut extrem de multe până în acest moment, timpul a fost scurt”, a spus Raul Silva.

„Primul lucru pe care l-am observat este că echipa are o infrastructură extrem de bună, mare și asta m-a impresionat. Condițiile de antrenament de aici sunt excelente, cu un staff tehnic numeros, cu toții sunt dornici să te ajute la orice pas. Toate aceste lucruri mi-au plăcut foarte mult”, a mai spus fundașul central.

Noul jucător al „Științei” își dorește ca să aibă parte de aceași susținere numeroasă și în următorul sezon din Liga 1. Raul Silva le-a transmis fanilor „alb-albaștrilor” că echipa are nevoie să fie încurajată în permanență, pentru a câștiga titlul de campioană.

„Îmi doresc ca suporterii să ne încurajeze în permanență, să fie alături de noi în permanență. Să fie alături de noi în următorul campionat, iar la final să luam titlul”, a mai spus fostul jucător al celor de la Braga, Raul Silva.