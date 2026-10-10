Rayo Vallecano a luat decizia în cazul lui Andrei Rațiu, după rezultatele dezastruoase de la echipa națională

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Andrei Rațiu s-a aflat în lotul lui Gică Hagi la echipa națională a României pentru acțiunea din septembrie-octombrie din Liga Națiunilor. Fundașul lateral dreapta de „tricolori”, iar acum a ratat lotul pentru meciul lui Rayo Vallecano contra lui Atletic Bilbao, programat sâmbătă, 10 octombrie, de la 15:00.

Andrei Rațiu, OUT din lotul lui Rayo Vallecano

Rayo Vallecano – Atletic Bilbao se joacă în după-amiaza zilei de sâmbătă, 10 octombrie. Gazdele pornesc cu 8 puncte, de pe locul 13, și speră la un rezultat mare contra ocupantei poziției a 10-a. Însă, în echipa de start a lui Rayo pentru această confruntare nu se regăsește numele lui Andrei Rațiu. Românul nu figurează nici măcar pe banca de rezerve, semn clar că nu a fost inclus în lotul pentru acest meci.

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„Decizia vine după o perioadă extrem de solicitantă pentru fotbalist. Ratiu a avut o contribuție importantă pentru România în timpul pauzei internaționale, perioadă în care a jucat integral trei dintre cele patru meciuri ale naționalei sale. Un efort suplimentar pentru un jucător care a avut un rol principal atât în echipa națională, cât și la Vallecas”, au notat jurnaliștii spanioli de la .

Echipa de start a lui Rayo Vallecano contra Bilbao: Emil Audero – Ivan Balliu, Mujaid Sadick, Florian Lejeune, Adria Pedrosa – Pedro Diaz, Pathe Ciss, Unai Lopez – Sergio Camello, Jorge de Frutos, Alvaro Garcia.

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Rayo Vallecano îl vrea pe Andrei Rațiu în formă maximă

Tot despre decizia luată în privința internaționalului român, jurnaliștii iberici au notat și că „Rayo îi apreciază implicarea încă din prima zi. Beñat San José l-a transformat într-unul dintre cei mai de încredere jucători ai echipei, iar absența sa este o măsură preventivă, nu o pierdere a valorii sportive. Obiectivul este clar: să se întoarcă în formă și fără dureri”.

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Dacă prestațiile de la echipa națională , există și oameni din fotbalul românesc care îl susțin. Recent, Gigi Becali declara că, dacă ar avea puterea financiară necesară, Pe finalul perioadei de mecato din vară, fundașul român a fost la doar un pas să semneze cu englezii de la Fulham. Totul a picat, după ce englezii se ofereau să achite suma de 25 de milioane de euro în tranșe, dar conducerea lui Vallecano ar fi dorit banii integral și astfel s-a opus.

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În cele 6 apariții din acest sezon pentru Rayo Vallecano în La Liga, Andrei Rațiu a marcat un gol. El reușea să puncteze în poarta lui Racing Santander, într-o victorie cu 3-2 pentru echipa sa.