Război civil în PNL. Culisele planului diabolic pus la cale de Ilie Bolojan, dezvăluite de Mitică Dragomir

Tensiunile din PNL au atins noi culmi în acest început de an, după ce preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, a criticat public guvernului Bolojan în scandalul creşterii taxelor şi impozitelor locale. Acuzele vin în contextul în care premierul, care este şi preşedintele PNL, ar viza schimbarea oamenilor lui Thuma din conducerea filialelor liberale din Bucureşti.

Dragomir: „Liberalii nu fac nici 8% dacă se mai ceartă între ei”

Războiul izbucnit la vârful conducerii liberale nu a trecut neobservat de Dumitru Dragomir, care a comentat la „Profeţiile lui Mitică” luptele din interiorul partidului care dă premierul. „PNL-ul văd că stă şi hibernează. Au început să se mănânce din interior”, este observaţia făcută de fostul politician şi om de fotbal.

Mitică Dragomir a remarcat că premierul încearcă să-i facă o imagine publică proastă preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov. „Bolojan a băgat presa pe Thuma. Hubert s-a dus să-şi facă şi el un concediu, acum văd că se leagă de Borcea că ar fi şi el tot în staţiunea aia, cu Hubert. Păi bine, n-au voie să se ducă în concediu? Asta-i culmea!”, a mai spus el.

Oracolul de la Bălceşti prevede că dacă acest război intern va continua, PNL va coborî la sub 8% în preferinţele alegătorilor. „Bolojan face mare greşeală. Judeţul Ilfov este cel mai tare judeţ din această ţară. Eu i-aş recomanda să pună batista pe ţambal. Să strângă rândurile, că nu fac nici 8% dacă se mai ceartă între ei”.

„Bolojan trebuia să-i dea imediat lui Ciucu măcar 2-300 de milioane”

În plus, pentru că nu-i acordă suficient spriji noului primar general al Capitalei. „Nici pe Ciucu nu-l ajută. Bolojan nu-i ajută pe ăştia tineri. În mod normal, Ciucu ar trebui să ia acum partidul. Tot partidul, nu doar organizaţia Bucureşti. Dar îl va lua. Într-un an de zile partidul va trece la Ciucu, fac pariu pe cât vrei.

Ciucu este un om cinstit. A avut curajul să spună ce a găsit la primărie. La primărie e deranj mare. Premierul trebuia să-i dea imediat măcar 2-300 de milioane. Iarna asta e grea, lumea suferă. A lăsat să sufere lumea, asta n-o să-i facă în niciun caz bine lui Ciucu. Iar Ciucu este un primar cu sânge în instalaţie, dacă a putut să spună adevărul despre ce se întâmplă”, a mai declarat fostul şef de la Ligă, la „Profeţiile lui Mitică”.

„PSD n-are curaj să-l schimbe pe Bolojan”

Dragomir a comentat şi , însă consideră că scaunul premierului nu e în pericol. „N-au curaj să-l schimbe pe Bolojan şi nu-l vor schimba. Asta este o predicţie a lui Mitică Dragomir: n-au curaj!”, a comentat „Oracolul”.

El a expus şi motivele pentru care social-democraţii nu vor răsturna guvernul. „Dacă nu-i arestează de aici, îi arestează de la Bruxelles. Bolojan rămâne cât vrea el. Păi dacă e susţinut de Franţa şi de Germania, ce să mai fie altceva? Nu-l interesează America. Iar noi, România, suntem nimeni cu nevasta pe bulevard”, remarcă Dumitru Dragomir.