„Război civil” la CSA Steaua! Radu Miruță a găsit documente compromițătoare: „Piedici puse cu dedicație! Vom risca să ajungem în Liga a 3-a”

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Radu Miruță (41 de ani) a susținut o conferință de presă în care a abordat mai multe subiecte, inclusiv despre situația echipei de fotbal CSA Steaua. Ministrul Apărării Naționale a explicat de ce promovarea este condiționată de modificări legislative și că trebuie găsite soluții de finanțare care să respecte cadrul legal.

Radu Miruță a anunțat cum poate promova CSA Steaua în SuperLiga

Vineri, 17 iulie, Radu Miruță a dezvăluit care sunt condiţiile prin care CSA Steaua ar putea obţine dreptul juridic de promovare în SuperLiga. Conform ministrului interimar al Apărării, s-a intrat într-un impas: în cazul unei asocieri „cu scop nepatrimonial”, statul n-ar mai putea pune la dispoziţie activele clubului, iar înfiinţarea unei societăţi comerciale, care să intre în parteneriat cu o altă societate, nu e posibilă din cauză că legea MApN nu poate fi modificată de un

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„Azi, problema e că această a doua etapă, cu societatea, nu poate fi îndeplinită din cauza limitărilor Guvernului, iar prima varianta, am ajuns la o concluzie raţională cu toţi cei care sunt cu sufletul la această echipă, că dacă ministerul nu mai poate pune bani, fără varianta a doua, cu asocierea firmelor, Clubul Sportiv Steaua va risca să ajungă chiar în Liga a 3-a”, a transmis Radu Miruță.

Cele două condiții majore pentru ca Steaua să poată juca în Liga 1

Radu Miruță a explicat că, pentru ca Steaua să poată evolua în primul eșalon, sunt necesare două condiții majore: dorința conducerii Ministerului Apărării și schimbarea legislației care reglementează funcționarea Clubului Sportiv al Armatei. „Am văzut că sunt multe întrebări și suficientă confuzie, este despre situația drumului spre prima ligă a clubului sportiv de fotbal, a echipei, a structurii de fotbal de la Steaua. Este extrem de valabil și astăzi ceea ce am spus: drumul Stelei spre prima ligă nu mai poate fi întors. Pentru ca Steaua să ajungă în prima ligă trebuie îndeplinite două condiții mari”, a declarat ministrul Apărării.

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Potrivit ministrului, una dintre problemele istorice ale Stelei a fost lipsa unei decizii politice ferme privind promovarea. Miruță susține că a găsit documente interne care arată că, în anumite perioade, politica Ministerului Apărării a fost ca echipa de fotbal să rămână în Liga 2, cu rol de pepinieră pentru alte formații.

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„Prima condiție este ca ministrul să vrea ca Steaua să fie în prima ligă. Au fost perioade și am găsit documente în care ministrul a spus că politica este ca Steaua să fie în Liga 2 și să fie pepinieră, eventual, pentru alte echipe. Nu s-a vrut. Acum, eu vreau, nu numai convins fiind că este normal, ci și provocat de toate piedicile pe care văd că diverse entități le-au pus acestui club. Aici nu încape urmă de îndoială”, a spus ministrul.

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A doua condiție indicată de Radu Miruță este modificarea legislației, însă acesta precizează . „Trebuie modificată legea, dar pe care un Guvern interimar nu mai are voie să o facă. Suntem într-o perioadă de carantină, în care ministerul nu poate modifica legea care să dea posibilitatea instrumentală clubului să-și aranjeze documentele pentru a îndeplini acele condiții”, a explicat acesta.

Ca om politic care, evident, mă uit și la satisfacția oamenilor, aș putea să fac astăzi un lucru prin care v-aș spune dumneavoastră: `Steaua a îndeplinit condițiile legale de a merge în prima ligă`. Însă mi-aș bate joc și m-ar interesa doar niște aplauze”– Radu Miruță

Radu Miruță a făcut acuzații grave: „Acestei echipe i-au fost puse cu dedicație foarte multe piedici!”

Radu Miruță a susținut și că Steaua a fost dezavantajată prin actualul cadru legislativ și a comparat situația clubului din Ghencea cu cea a altor echipe susținute de structuri publice. „Mi-e foarte limpede că acestei echipe i-au fost puse cu dedicație foarte multe piedici! Toate ministerele au voie să-și înființeze firme, mai puțin Ministerul Apărării. Există echipă de fotbal la Ministerul Transporturilor, cu Rapid, există la Ministerul de Interne, cu Dinamo. La vremea respectivă li s-a dat posibilitatea acestor ministere, pentru exact aceeași situație, cu titlu de excepție. Ministerului Apărării, pentru un astfel de scop, i s-a interzis prin lege. Este intenționat pentru că este cu excepție de la celelalte”, a mai spus ministrul interimar al Apărării.