Război civil la LPF: Justin Ștefan vrea sa fie noul președinte! “Dacă vorbește, Gino Iorgulescu face pușcărie!”

Justin Ștefan nu s-a ferit să anunțe că vrea să fie viitorul președinte al LPF în locul lui Gino Iorgulescu, iar Dumitru Dragomir a venit cu o teorie uluitoare la ”Profețiile lui DON Mitică”.
Traian Terzian
29.09.2025 | 14:15
Dumitru Dragomir, verdict în cazul scandalului de la LPF dintre Justin Ștefan și președintele Gino Iorgulescu. Sursă foto: colaj Fanatik

Mitică Dragomir a comentat în stilul său caracteristic faptul că Justin Ștefan a mărturisit că va candida la funcția de președinte al LPF la următoarele alegeri, dorind să-i ia locul lui Gino Iorgulescu.

Mitică Dragomir, reacție șocantă după ce Justin Ștefan a anunțat că vrea să fie președinte la LPF în locul lui Gino Iorgulescu

În cea mai recentă ediție a emisiunii ”Profețiile lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir i-a dezvăluit lui Horia Ivanovici că Gino Iorgulescu ar putea ajunge la închisoare dacă Justin Ștefan va vorbi despre modul cum s-au dat drepturile de televizare din SuperLiga.

”Cică e Gino negru. A ieșit Justin și a zis că ‘eu candidez’. Și Gino nu știa nimic. Cică e război civil acolo”, a explicat Horia Ivanovici situația de la LPF. ”Gino o să creadă că îl iubește cineva? E subordonatul lui Gino, dar știe multe și Justin. Dacă Justin vorbește despre drepturile de televiziune… 400 de ani de pușcărie se iau acolo.

(n.r. – Gino face pușcărie?) Mai mulți de acolo, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Nu sunt în combinație că m-au dat afară. Eu am făcut licitație legală și m-au dat afară. Ei n-au făcut licitație și au vândut și pe 10 ani înainte”, a declarat cel supranumit ”Oracolul din Bălcești.

Când vor fi viitoarele alegeri la președinția LPF: ”Dacă vorbește Justin ia foc Liga”

Horia Ivanovici s-a arătat surprins la ”Profețiile lui DON Mitică” de faptul că Justin Ștefan a ales să-și dezvăluie intențiile de viitor în acest moment, când mai sunt doi ani până la alegerile pentru postul de președinte al LPF.

”Cică e negru Gino, e fiert, vorbește singur prin casă. I-a dat-o. Cum să vină omul tău numărul 2 și să spună: ‘Da, îl dau jos pe Mitică la următoarele alegeri. Candidez eu’. Dar el mai stă cu Gino că alegerile sunt peste doi ani. Îți dai seama câte știe Justin de Gino dacă și-a asumat declarația asta?”, a spus Horia Ivanovici.

”Treaba lor, nu mă interesează. Ce te miri, ești în România. Ce ți-am spus eu, dacă vorbește Justin ia foc Liga”, a încheiat Dumitru Dragomir subiectul legat de iureșul iscat la LPF.

Mai multe cluburi au vrut demiterea lui Gino Iorgulescu în această vară

Gino Iorgulescu a tremurat pentru postul său în acest start de campionat, după ce mai multe cluburi importante din SuperLiga i-au cerut demisia. Mai exact, Rapid și Universitatea Craiova au vrut să-l dea jos pe actualul președinte, după ce a modificat un paragraf din regulament prin care a ajutat-o pe FCSB.

În cele din urmă, fostul internațional și-a păstrat postul după o ședință furtunoasă, în urma căreia LPF a anunțat o nouă procedură de lucru în trei puncte prin care să încerce evitarea conflictelor.

Ce salariu are Gino Iorgulescu la conducerea LPF

După 17 ani în care Liga Profesionistă de Fotbal a fost condusă de Dumitru Dragomir, acesta a fost înlocuit cu Gino Iorgulescu pe 14 noiembrie 2013. Fostul președinte a dezvăluit la ”Profeţiile lui DON Mitică” ce salariu are actualul șef.

”Eu am avut în jur de 30.000 de euro salariu brut. Luam cam 15-16.000 de euro în mână. Atât ia și el în mână, 16-17.000 de euro. Nici nu există așa salarii, de 30.000 de euro. Gino va avea pensie mare, ia vreo 200 și ceva de milioane vechi. Vreo 22.000 de lei”, a afirmat Mitică Dragomir.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
