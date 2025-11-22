„Război de gherilă” în Italia înainte de meci! Incidente violente cu forțele de ordine

ADVERTISEMENT

Partida din Euroliga de baschet, dintre Virtus Bologna și Maccabi Tel Aviv, a fost un prilej pentru fanii locali să protesteze și să-și exprime opinia cu privire la modul în care Israel a procedat în războiul cu Palestina.

Incidente incredibile în Italia, bătaie între ultrași și poliție

Italienii au avut un mesaj clar, , și au organizat o demonstrație în oraș înainte de meciul de baschet, nemulțumirea provenind din faptul că formația israeliană are acceptul de a juca în competiții europene. Fanii au pornit spre sala de sport la ora 18:00, iar după nici 30 de minute deja au fost primele tensiuni și ciocniri cu forțele de ordine. Peste 6000 de oameni, dintre care și ultrași ai echipei de fotbal, au participat la marșul pro Palestina și au fost supraveghiați de 500 de polițiști, anunță .

ADVERTISEMENT

„Rachete, bombe fumigene, incendii: război de gherilă în Bologna între demonstranți și poliție înaintea Virtus – Maccabi” este titlul pe care jurnaliștii italieni l-au dat știrii. Momentul care a aprins spiritele a fost reprezentat de dorința protestatarilor de a rupe blocajul poliției, iar de acolo până la anumite incidente a fost doar un pas. Oamenii de ordine au folosit tunuri cu apă pentru a încerca să calmeze mulțimea.

Se pare că au fost răniți de ambele părți, asta după ce s-au aruncat diverse materiale pirotehnice către polițiști. Imaginile au ajuns și pe rețelele sociale, iar poziția italienilor cu privire la este una foarte clară și fără îndoială, date fiind evenimentele petrecute la Bologna.

ADVERTISEMENT

. Tear gas at the demonstration for at the intersection of via Lame and via Marconi [Video from the editorial staff of Radio Onda d’Urto Emilia-Romagna] — Cityintel (@Cityintel1)

ADVERTISEMENT

Pace între Israel și Palestina?

Conflictul israeliano-palestinian este unul dintre cele mai vechi și complexe conflicte contemporane, având rădăcini istorice, religioase și teritoriale ce datează de la începutul secolului XX. Disputa s-a intensificat odată cu formarea statului Israel în 1948 și dezrădăcinarea a sute de mii de palestinieni, ceea ce a generat un climat de neîncredere și ostilitate între cele două populații. De-a lungul deceniilor, conflictele armate, atentatele, răspunsurile militare și lipsa unui acord politic durabil au alimentat un ciclu repetitiv de violență și suferință, cu impact puternic asupra civililor.

Războiul început în 2023 ar putea să se încheie în curând. Negocierile de pace între Israel și Hamas au căpătat un nou avânt printr-un plan în 20 de puncte propus de Donald Trump. El a anunțat că Israel și Hamas au semnat „faza 1” a acordului, un armistițiu, eliberarea ostaticilor israelieni și schimbul de prizonieri palestinieni, iar Trump insistă că este momentul „istoric” pentru o pace durabilă