Dorin Șerdean, contre dure cu șeful DDB: “Vă dați seama cât de inconștient este acest nimeni?”. UPDATE: Şerdean neagă cuvintele folosite: “Nu am spus aşa ceva!”

Dorin Şerdean a adus lămuriri şi a declarat pentru FANATIK că nu a folosit niciodată cuvinte jignitoare la adresa lui Eduard Galan în spaţiul public: “Eu nu am spus niciodată aşa ceva. Am spus că este vorba doar de o sentinţă judecătorească. Mi s-a părut deplasată reacţia acelui domn, având în vedere că vorbim de o sentinţă. Am spus că nu am ce să-i răspund, ce să comentez. Niciodată nu am spus că e un nimeni. Şi eu m-am alarmat când am văzut ce a apărut. Trebuie să spun asta. Eu am declarat că nu vreau să mă cobor la nivelul afirmaţiilor făcute de Eduard Galan. Dar nu am folosit sintagme că e un nimeni sau «băi, băiatule» sau că persistă în prostie. Alea sunt urâte rău. Că nu sunt de acord cu dumnealui, asta da. Dar nu am folosit acele cuvinte nefericite”, a declarat Şerdean.