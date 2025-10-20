“Război!” Gigi Becali a luat meciul înregistrat Dinamo – Rapid și l-a trimis pe MM Stoica în vestiarul FCSB cu el

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, întrebat despre , omul de afaceri a dorit să sublinieze modul în care au evoluat cele două echipe în

Gigi Becali îi dă exemplu fotbaliștilor de la FCSB pe rivalii de la Dinamo și Rapid după meciul lor direct

Astfel, Becali a dezvăluit chiar că a avut și o discuție cu Mihai Stoica în acest sens. Concret, i-a trasat acestuia sarcina de a le prezenta jucătorilor de la FCSB imaginile din acea partidă, cu scopul de a pune și ei în aplicare modul în care au abordat jocul „câinii” și giuleștenii.

„(n.r. Despre ce i-a transmis lui Mihai Stoica) Știți ce să le dați exemplu? Să luați meciul de aseară dintre Dinamo și Rapid și să-i puneți să se uite ca școală. Să le arătați școală de fotbal. Bă, la fotbal e război. A fost război aseară. Război adevărat. Bravo lor, felicit și pe Rapid, și pe Dinamo! Ăsta este fotbalul, război adevărat.

Război de război. Nu mă interesează pe mine de Nicolescu ce zice. Eu sunt Becali, stau de ce zice Nicolescu? I-am spus lui Meme: ‘Băi, Mihai, arată-le caseta, ia-o și arată-le filmul Dinamo – Rapid, ca să învețe fotbal, ce înseamnă fotbalul’.

Că ei au valoare, dar nu știu ce înseamnă fotbalul. Fotbalul este război de război. Nu dai război, te bate și o chichineață de 1.20 m. Tu ai doi metri, îți dă un pumn chichineață, că îți dă pumni în continuu la picioare, până când îți omoară oasele și te bate. Poți să fii tu cel mai mare om. Arată-le meciul Rapid – Dinamo, război”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, felicitări publice pentru jucătorii de la Dinamo și Rapid

De asemenea, cu aceeași ocazie, Becali a mers și mai departe și a dorit să îi felicite în mod public pe jucătorii de la Dinamo și Rapid pentru evoluțiile lor din meciul direct:

„Nu a fost nimeni mai valoros. A fost un război de război. S-a dat un război între războinici și nu a fost nimeni mai valoros. A câștigat cine a vrut Domnul, dar a fost război. Ca atare, felicit toți jucătorii Rapidului, toți jucătorii lui Dinamo, felicitări pentru ei, războinici adevărați!

Eu nu am. Când ți-a dat mingea, asumă-ți răspunderea de bărbat, că ești bărbat, mă, nu ai 10 ani jumate. Ca să ți-o dau ție mi-o dai mie. Ia-o tu înapoi. Hai că ți-o dau ție înapoi, poate știi tu. Olaru înapoi, Tavi înapoi. Unde vă credeți, bă?

Ăsta e fotbal? Bă, război! Tavi, cel mai talentat fotbalist, chichineață. Dă, bă, război, dacă vrei să fii fotbalist. Degeaba e mai talentat și ca Baiaram. E mai Baiaram, dar ăla dă război. Omul nu este agresiv, dar când are mingea la picior, dă război, e bărbat. Fii, mă, bărbat, pleacă, mă, cu mingea. Ia arma, mă, trage cu mitraliera, mă! Ce faci tu aici?”.

Gigi Becali nu a uitat totuși de rivalitatea cu Dinamo și Rapid: „La ghilotină!”

Patronul de la FCSB a dorit să sublinieze că felicitările sale se îndreaptă doar către jucătorii celor două echipe, în niciun caz față de cele două cluburi:

„Încă o dată felicit Dinamo, felicit Rapid, nu pe Dinamo și Rapid jucătorii. Nici pe Rapid, nici pe Dinamo, nu îi felicit eu niciodată în viața vieților lor. La ghilotină! Dar pe jucători, tot respectul în fața lor, au dat război de război.

Nu poți să-i spui lui Dinamo. Au avut bară, a scos cu călcâiul ăla. Deci că a mâncat bătaie, a mâncat bătaie, dar a mâncat bătaie pe ghinion.

Nu poți să îi spui nici lui Rapid că nu au meritat victoria. Că au dat un război de parcă erau pe front adevărat la 1-0 când au rămas în 10. Parcă erau pe front! Păi așa se face, mă, fotbalul”.