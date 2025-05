Război Gigi Becali – Dan Șucu pentru transferul lui Vladislav Blănuță! Adrian Mititelu rupe tăcerea: „Au făcut oferte sub ceea ce merită!”. Suma minimă pe care o acceptă patronul FCU Craiova

Vladislav Blănuță (23 de ani) Gigi Becali și Dan Șucu se bat pe atacantul lui Adrian Mititelu de la FCU Craiova. Ce spune patronul oltenilor despre ofertele pentru internaționalul român.

Împrumutat la U Cluj până la finalul sezonului, Vladislav Blănuță mai are contract cu FCU Craiova până în vara lui 2028. Adrian Mititelu speră să se îmbogățească de pe urma fotbalistului născut la Hîncești. FCSB și Rapid se luptă pentru semnătura vârfului în vârstă de 23 de ani.

„Este un jucător care e dorit de multe cluburi, cel puțin la nivel de întrebări. E în ascensiune, vârsta îl ajută. A avut un sezon bun la Cluj. Putea să fie și mai bun, dacă jocul echipei l-ar fi avantajat, dacă antrenorul era puțin mai curajos. Eu zic că e un jucător care va avea o evoluție și mai bună anul viitor indiferent de echipa la care va merge. Eu îl cunosc foarte bine și pariez că va fi un jucător foarte bun al României.

Eu visez ca anul viitor să joace la o echipă foarte bună din Europa și să ajungă la naționala României. Dacă ajungem la turneul final, speranța mea e ca el să fie măcar în lot”, a declarat Adrian Mititelu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Probabil toți mizează că noi n-am reușit promovarea, că nu dă altcineva mai mult”

FANATIK a anunțat în exclusivitate . Adrian Mititelu nici nu vrea însă să audă.

„Nici nu le pot numi oferte. Domnul Becali a făcut niște oferte care au scăzut, deși evoluțiile lui au crescut. Dânsul azi oferă o sumă, peste o săptămână altă sumă. După spune stai că am zis la mișto sau alte chestii. Probabil toți mizează că noi n-am reușit promovarea, că nu dă altcineva mai mult. Au fost discuții și cu domnul Șucu și cu domnul Becali, dar departe de ce ne dorim și ce cred eu că merită”, a adăugat patronul lui FCU Craiova.

În acest sezon, în care e împrumutat la U Cluj, Blănuță a jucat în 35 de meciuri, reușind să marcheze 12 goluri și să ofere 4 pase decisive.

„De la 3 milioane de euro în sus. Mai jos nici nu se pune problema. Eu pot să mai aștept un an să stau cu el așa. Are o clauză de reziliere (n.r. – 6 milioane de euro). E și un băiat serios și profesionist și are toate șansele să ajungă foarte sus”, a mai spus Mititelu.