Război în familia Mbappe înainte de șocul Franța – Anglia de la Campionatul Mondial: „Dacă m-ar convoca Southgate, i-aș face marcaj”

, însă jucătorul nu are parte de susținere tuturor, nici măcar celor din familie.

Kylian Mbappe are un văr care ține cu naționala Angliei: „Sunt destul de rapid, ca și el, cred că aste e ceva din familie”

Puțini cunosc faptul că Mbappe mai are un verișor fotbalist, care evoluează în Anglia, pentru Friar Lane & Epworth FC. Kylian Mbappe de Leicester e fundaș stânga și e văr de al doilea cu starul naționalei Franței și al lui PSG.

ADVERTISEMENT

„Eu sunt adevăratul Kylian Mbappe și susțin Anglia. Dacă m-ar convoca Gareth Southgate, aș veni să-i fac marcaj lui Mbappe. Sunt destul de rapid, ca și el, cred că aste e ceva din familie. Și sunt un fundaș bun”, a șocat tânărul jucător .

Vărul lui Mbappe este singurul din familie care ține cu englezii în meciul din sferturile de finală: „Tatăl meu și familia mea susțin cu toții naționala Franței, dar eu sunt cu Anglia. Toți prietenii mei sunt fanatici ai Leilor. Și, să fiu sincer, sunt mai mult englez decât francez acum”.

ADVERTISEMENT

Vorbesc engleza mai bine, am locuit aici mai mult timp, îmi plac ouăle prăjite și Greggs. Aș alege oricând un pateu cu cârnați în dauna unei ‘croque monsieur'”, a surprins puștiul de 16 ani, care este student la Universitatea de educație fizică din Leicester.

, s-a născut la Paris. Tatăl este Steeve (46 de ani), vărul lui Wilfried, tatăl atacantului naționalei Franței.

ADVERTISEMENT

Vărul lui Kylian Mbappecâștigă 6,5 lire pe oră și spală vase

Dacă vărul său mai celebru câștigă peste 700.000 de euro pe săptămână și are un apartament uriaș de 3,5 milioane de euro în Paris, tânărul de 16 muncește part-time pentru a se întreține la facultate.

Câștigă 6,5 lire sterline pe oră la pubul The Frame din Braunstone Town, unde spală vasă și locuiește într-o casă de 400.000 de euro, cu trei camere.

ADVERTISEMENT

„Nu am avut niciodată probleme din cauza numelui meu. Toți prietenii mei mă știau dinainte ca Mbappe să fie faimos, deci încă sunt Kylian pentru ei. Adversarii trebuie să se mai uite o dată pe foaia de joc. Poate consideră că este o glumă.

ADVERTISEMENT

Am realizat nebunia în jurul numelui meu când am văzut la televizor și am văzut acest tânăr jucător de la Monaco, pe nume Kylian Mbappe. I-am zis tatălui meu și a spus: Da, acela este fiul vărului meu. Mi s-a părut amuzant, dar este o reală onoare. Mi-ar plăcea foarte mult să îl întâlnesc într-o zi”, a mai punctat el.