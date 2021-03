Război în familia Trică: Eugen a semnat cu FC U Craiova, iar fiul Atanas joacă la Universitatea Craiova!

Duel-șoc în familia Trică după ce Eugen a semnat din nou cu FC U Craiova 1948, în timp ce fiul său, Atanas, tocmai a debutat la Universitatea Craiova, echipa din Liga 1.

După ce Turris Măgurele a fost desființată, Eugen Trică a decis să revină pe banca echipei pe care a mai antrenat-o între 2019 și 2020.

Echipa lui Adrian Mititelu a pierdut primul loc în fața celor de la ASU Poli Timișoara, iar Ovidiu Stângă a fost demis după ce a pierdut două meciuri la rând.

Eugen Trică e noul antrenor al FC U Craiova 1948, în timp ce fiul său, Atanas, joacă la Universitatea Craiova

Atanas Trică, nepotul lui Ilie Balaci, a debutat cu gol pentru Universitatea Craiova și este un mare fan al echipei din Liga 1, deși tatăl său antrenează rivala din oraș, sau „clona” cum o mai numesc suporterii echipei lui Mihai Rotaru.

După ce Adrian Mititelu a ajuns la închisoare, fiul său a preluat frâiele echipei și tocmai l-a numit pe Eugen Trică din nou antrenorul echipei, după ce în urmă cu câteva luni se vorbea despre revenirea fostului antrenor al celor de la FC U Craiova: „Am revenit acasă cu inima deschisă. Aici este Universitatea Craiova, iar toți băieții trebuie să fie conștienți în ce vestiar sunt. Trebuie să formăm o adevărată familie”, a fost prima reacție a lui Trică după ce s-a întors la Craiova, conform editie.ro.

Pe de altă parte, FANATIK a anunțat că noul antrenor al Universității Craiova, Marinos Ouzounidis, a pus ochii pe Atanas Trică, fiul antrenorului lui FC U, pe care îl are deja în vizor pentru prima echipă a „leilor”. Fotbalistul care vrea să calce pe urmele marelui Ilie Balaci, urăște de moarte echipa lui Mititelu, așa cum a dezvăluit chiar tatăl său pentru site-ul nostru.

Eugen Trică a vrut să îl ia pe Atanas la FC U Craiova, dar acesta a refuzat: „Nici nu a vrut să audă! A zis că el e cu Universitatea”

Eugen Trică a dezvăluit pentru FANATIK că în urmă cu aproximativ un an și jumătate a vrut să îl aducă pe Atanas la FC U Craiova 1948, iar Adrian Mititelu chiar își dăduse acordul: „El e cu Universitatea! Am încercat să îl iau la echipă la Mititelu și nici nu a vrut să audă! La un moment dat se pusese problema acum vreun an și jumătate când antrenam eu pe FC U. Am vorbit și cu patronul și a fost de acord imediat! Numai că nu a vrut el! El zice că e cu Universitatea Craiova”, a surprins fostul fotbalist și actual antrenor.

Dacă Eugen Trică va promova în Casa Pariurilor Liga 1 cu FC U Craiova, iar Atanas va face pasul la prima echipă, am putea asista la un duel-șoc între tată și fiu, care reprezintă două cluburi care se urăsc de moarte și care au împărțit au dezbinat orașul.

De altfel, Eugen Trică e sigur că Atanas ar putea debuta la echipa mare a celor de la Universitatea Craiova încă din acest sezon: „Posibil, dar totul depinde numai de el! Are susținerea tuturor. Că îl bagă 15-20 de minute nu contează, dar trebuie să se pună în slujba echipei. Are din caracterul meu și al bunicului său, Ilie Balaci și suferă când joacă sau nu marchează. Are toate încrederea din partea antrenorilor Gușatu și Vrăjitoarea, care știu foarte bine ce înseamnă să fii atacant și îl ajută cu tot ce pot. Repet, trebuie răbdare”, a mai explicat Trică.

