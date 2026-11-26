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Nu e liniște în fotbalul românesc nici în apropierea sărbătorilor. Gigi Becali și soția sa, Luminița, au deschis un nou proces împotriva finului lor, Florentin Pandele, edilul orașului Voluntari. Cei doi soți cer în instanță anularea unui act notarial. Primul termen de judecată a fost stabilit deja pentru finalul lunii ianuarie 2027.

Gigi Becali, război total cu finul Florentin Pandele după ce l-a dat în judecată

Relația de rudenie dintre patronul FCSB și nu stă în calea disputelor juridice. Potrivit informațiilor publicate de , Luminița și Gigi Becali au înregistrat recent o nouă acțiune în instanță în care au solicitat ca Florentin Pandele să fie citat oficial în calitate de reprezentant al Primăriei Voluntari. Conform datelor de pe portalul instanțelor de judecată, obiectul dosarului este „anularea unui act notarial”, urmând ca prima înfățișare în fața judecătorilor să aibă loc la sfârșitul lunii ianuarie 2027.

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Nu este însă prima dată când Gigi Becali și familia Pandele ajung să își regleze conturile în sala de judecată. În urmă cu cinci ani, latifundiarul din Pipera a dat în judecată instituția condusă de finul său, solicitând peste 100.000 de lei. Procesul nu a ajuns însă la un verdict pe fond, dosarul fiind suspendat după câteva termene din cauza neprezentării părților.Gigi Becali a avut un litigiu de răsunet și în perioada în care

Atunci, patronul FCSB a cerut inclusiv blocarea conturilor municipalității pentru a-și recupera banii aferenți unui teren de 1.773 de metri pătrați expropriat pentru construirea Pasajului Pipera. Primăria București evaluase inițial despăgubirile la doar 68.000 de euro (circa 38 de euro/mp). Total nemulțumit de suma văzută, Gigi Becali a mers în instanță și, după ce Tribunalul București i-a acordat peste un milion de euro, iar Curtea de Apel a redus suma la 773.000 de euro înainte de rejudecare, magistrații au decis definitiv ca omul de afaceri să primească 934.621 de euro (aproximativ 527 de euro/mp).

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Gigi Becali declara că se bazează pe finul Florentin Pandele pentru a construi stadionul FCSB-ului

În august 2025, când FCSB se pregătea de „dubla” decisivă cu scoțienii de la Aberdeen pentru accederea în faza ligii din Europa League, Gigi Becali își dezvăluia marele său vis. Mai exact, latifundiarul din Pipera a mărturisit că își dorește să construiască, cu sprijinul finului Florentin Pandele, și să aibă o capacitate de 80.000 de locuri. „Eu am în gând, nici el nu știe, dar am în gând să-i propun finului Pandele. O să-i propun finului Pandele, în colaborare cu Primăria orașului Voluntari, să fac un stadion.

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Ca să nu dau eu terenul, că e scump acolo. E 500-800 de euro metru pătrat. Dacă bagi 5 hectare, 25 de milioane costă numai terenul. Nu-mi convine! Și atunci, poate fac pe stadionul pe care îl au ei, în colaborare, pun și ei jumătate din bani, pun și eu!”, spunea Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.