Război în Giulești! AFC Rapid contestă identitatea echipei Rapid, care a promovat în Liga 1. ”Lumea nu trebuie indusă în eroare!”

Horia Manoliu, președintele executiv al celor de la, spune că gruparea sportivă pe care o reprezintă este adevăratul ”Rapid”.

Manoliu susține că formația din Liga a 4-a este continuatoarea vechiului Rapid, club care a dat faliment în 2017.

Ce dovezi aduce Horia Manoliu în lupta cu Rapid-ul lui Mihai Iosif

Președintele executiv al celor de la AFC Rapid, echipă care activează în Liga a 4-a susține că gruparea care a obținut recent promovarea prima scenă a fotbalului intern

”Ca să fie clar, lumea nu trebuie indusă în eroare. Marca Rapid, palmaresul, și sigla se află la noi, la AFC Rapid. Noi suntem continuatoarea de drept a vechii echipe.

Noi deținem tot! Lumea trebuie să știe adevărul. Nu putem face mai mult deocamdată pentru că așteptăm motivarea instanței deciziei Tribunalului, dictată în august 2020”, tunat Horia Manoliu, la .

Acesta a explicat și în ce constă decizia Tribunalului din august 2020, moment la care face referire în acuzațiile pe care le aduce conducerii echipe care va juca de la toamnă în Liga 1.

”Marca aceea cu vulturul este a noastră, de la înființare, din 2001, iar FC Rapid 1923 SA nu are dreptul s-o mai folosească nici verbal, nici vizual. Asta ne-ar aduce nouă mari prejudicii și vom lupta în continuare în instanță să ne apărăm drepturile, chiar și cu FRF dacă va fi nevoie”, a explicat Manoliu.

Cum a profitat FRF de o bâlbâială juridică

Ca să facem o scurtă recapitulare, la data de 4 august 2020, Tribunalul București a anulat dreptul celor de la FC Rapid 1923 SA (cubul care a obținut recent promovarea în Liga 1 – n.r.), de a mai folosi marca recunoscută de suporterii giuleșteni, cu vulturul, dar și celelalte mărci și sigle cumpărate prin licitație în 2018.

Însă, Comitetul de Urgență al FRF nu a ținut cont de decizia Tribunalului și a aprobat ca FC Rapid să participe în competițiile fotbalistice patronate de FRF în sezonul 2020/2021 sub denumirea mărcii FC Rapid.

Decizia FRF de a permite echipei să evolueze sub marca FC Rapid a fost argumentată prin aceea că Hotărârea Tribunalului, din 4 august 2020, nu a fost definitivă, deși este executorie!

Vechea structură sportivă Rapid București a intrat în faliment în 2016, acesta fiind pronunțat un an mai târziu. În aceeași perioadă, în Liga a 5-a au fost înscrise nu mai puțin de trei echipe sub numele de Rapid: AFC-ul lui Horia Manoliu, Mişcarea Feroviară, susţinută de Ministerul Transporturilor şi SSC Rapid Băneasa.

Între timp aceasta din urmă a renunțat să mai insiste asupra ideii că a fi continuatoarea vechiului Rapid.