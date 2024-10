Război în lumea impresarilor, Decebal Gheară vs. Bogdan Apostu: „A renunțat la el și Ștefan Târnovanu” / „L-am luat de la agricultură, culegea porumb”

Decebal Gheară este nașul lui Bogdan Apostu și fost colaborator al impresarului. Andrei Balmoș a declarat în FANATIK că .

Decebal Gheară, atac lansat la Bogdan Apostu: „Șoferii deobicei știu tot ce se întâmplă în mașină”

Decebal Gheară a vorbit pentru FANATIK despre relația cu Bogdan Apostu: „El spune că eu eram un fel aghiotant al lui. Atâta poate el. Este părerea lui, este un subiect delicat și pentru mine că sunt și nașul lui. Așa îi stă lui în caracter să vorbească lumea de rău, să-i facă șoferi.

ADVERTISEMENT

Dar n-am înțeles asta, și dacă ai fi șofer e un lucru rău? E denigrare sau care e problema? Discriminează toți șoferii acuma? Omul ăsta e deplasat rău de tot. Vreau să îi transmit că șoferii deobicei știu tot ce se întâmplă în mașină.

Șoferul stă în față și marele boss în spate. Șoferii știu tot. Nu e o amenințare. Așa am auzit eu, că șoferii știu tot. Eu făceam tot scouting-ul jucătorilor. Nu era normal să dorm la hotel? Unde să dorm? Acum mi-am luat și licența de agent FIFA”.

ADVERTISEMENT

Decebal Gheară nu îl iartă pe Bogdan Apostu: „El ce scouting făcea? Prin Herăstrău, pe la terenurile alea”

Decebal Gheară l-a ironizat în continuare în termeni duri pe finul său, Bogdan Apostu: „Noi am colaborat, eu așa știu. A fost la mine în casa mea, alături de soția mea când am început colaborarea împreună. El ce scouting făcea? Probabil făcea prin Herăstrău, pe la terenurile alea. Eu stăteam pe stadioane, eu am ales majoritatea jucătorilor. Ne ajutam pe noi, nu neapărat pe el”.

Fostul fotbalist îi transmite lui Apostu că l-a ajutat enorm de-a lungul carierei sale: „Eu sunt certat cu el de un an și jumătate. Nu mai am nicio legătură cu omul ăsta, nici nu vreau să mai existe. Nu vreau să mai fiu asociat cu el. Fără mine nu știu câte transferuri făcea, Andrei Balmoș are dreptate”.

ADVERTISEMENT

Decebal Gheară susține că el ținea legătura permanent cu Moldovan: „Relația cu Horațiu Moldovan eu o gestionam. El nici măcar nu îi răspundea la telefon. Ba că nu poate să vorbească, că e nu știu unde. Mă suna mereu pe mine. Întrebați-l și pe jucător. Nu prea avea timp de Horațiu. Era ocupat. Și de fratele lui m-am ocupat în perioada când era la Corvinul. Au renunțat la el foarte mulți jucători. Și Dragoș Albu, Ștefan Târnovanu, foarte mulți”.

Decebal Gheară, mesaj pentru Bogdan Apostu: „Eu l-am adus la Corvinul. Am fost un pion important acolo”

Decebal Gheară a fost cel mai deranjat de un lucru: „Cel mai tare mă amuză însă povestea legată de Corvinul Hunedoara, că el își asumă toate meritele acolo. Eu sunt hunedorean la bază și e clubul care m-a format, acolo am debutat, apoi am jucat la Oțelul, la Farul.

ADVERTISEMENT

Domnul președinte Colesniuc m-a sunat în 2021 și mi-a spus că are nevoie de cineva să se ocupe de echipă și dacă vreau să îi ajut cu jucători. De la mine a pornit totul. I-am spus că sunt de acord că vreau să fac ceva pentru orașul meu și i-am spus că voi veni împreună cu Bogdan Apostu.

El a zis că nu se coboară la Liga 3 și inițial nu a vrut să vină. L-am convins în cele din urmă. Inițial proiectul nu a fost cu Maxim, care este nașul meu. Proiectul a fost prezentat cu Bogdan Lobonț antrenor principal, am stat cu el 10 ani la Corvinul și am debutat împreună. Maxim era atunci la Șelimbăr, însă la un moment nu s-a mai înțeles cu ei și a plecat”.

„Și-a încălcat cuvântul de prea multe ori”

Decebal Gheară are mai multe lucruri să îi reproșeze fostului său colaborator: „Noi am avut problemele noastre interne și am rupt cu Bogdan Apostu relația definitiv. Definitiv am ieșit din proiectul Corvinul în iarna lui 2023. Nu a fost vorba neapărat de bani. Și-a încălcat cuvântul de mai multe ori din punct de vedere profesional.

Eu l-am crezut familia mea, dar invers nu era așa. Am găsit niște nereguli. Eu știam că lucrurile stau cu totul altfel. La o echipă mi-a spus că nu mai facem contract cu ei și de fapt făcuse. Și eu nu știam. Și să mai știe că unde am lucrat înainte să colaborez cu Bogdan Apostu am făcut mai mulți bani decât cu el. Așa că să o lase pe-asta cu șoferia și altele. Doamne ferește, nici nu vreau să mai aud numele acestui individ.

Eu am fost un pion important la Hunedoara. Unde a adus el toți jucătorii? Eu l-am adus pe Lefter la Corvinul cu jumătate de an înainte să începem proiectul și încă vreo 5-6 jucători fără să iau niciun comision. Acum toți i-au rămas lui. Nu înțeleg cum un impresar poate să aibă exclusivitate la o echipă susținută din bani publici”.

„Corvinul Hunedoara a pierdut sute de mii de euro din cauza managementului sportiv: „Este coordonat de firma lui Bogdan Apostu”

Decebal Gheară a făcut acuzații grave la adresa lui Bogdan Apostu legate de implicarea la Hunedoara: „Mai vreau să punctez ceva important. Din cauză că nu prea e transparență, sunt sponsori care nu se mai implică. E vorba de sute de mii de euro care puteau intre în club. Sunt firme care puteau să aducă alte firme.

Managementul e problema. Cine îl face? Este coordonat de firma lui Bogdan Apostu. Nu are contract de manager sportiv acolo? În schimb și-a pus poza pe autocar. Omul e un narcisist.

Să nu se înțeleagă că am eu vreo relație cu Andrei Balmoș. Nu am nicio afacere cu el, colaborez așa cum o fac cu orice alt agent. Însă în Nigeria de exemplu, trebuia să merg eu, nu Bogdan Apostu”, .

Bogdan Apostu, replică dură pentru Decebal Gheară: „Niciodată nu s-a ocupat de niciun jucător senior pe care-l reprezint eu”

FANATIK l-a contactat pe Bogdan Apostu, care a răspuns acuzațiilor lui Decebal Gheară: „Mă distrează toate astea și atât. Tot ce spune e hilar. El chiar a fost șoferul meu, a fost angajatul meu și mergea la meciuri pe banii mei. El spune minciunile astea pentru că încearcă să își crească imaginea. Nu îl bagă nimeni în seamă. El a fost unul dintre angajații mei, care nu mai este”.

Apostu l-a ironizat la rândul său pe fostul lui colaborator: „Îi transmit să mă depășească și să facă mai multe transferuri ca mine. El l-a adus pe Maxim la Corvinul? Maxim nici nu mai vorbește cu el. El l-a adus și pe Mircea Lucescu la națională, și pe relația lui a ajuns și Jurgen Klopp la Red Bull.

Niciodată nu s-a ocupat de niciun jucător senior pe care-l reprezint eu. El se ocupa doar de juniori. Niciun transfer al meu nu are legătură cu el. Niciunul. Când m-am întâlnit cu Horațiu Moldovan în Antalya îmi arate mesajele de la Gheară și râdea. Nu avea nici măcar numărul lui salvat în telefon. Că îl duce el prin Elveția, vrăjeală de-asta, după ce el nu mai lucra pentru mine. Nu m-am certat nici cu Ștefan Târnovanu. Pur și simplu s-a terminat contractul”.

Bogdan Apostu îl desființează pe Decebal Gheară: „Care sunt transferurile realizate de el?”

Bogdan Apostu a vrut apoi să i se adreseze direct nașului său: „E agent FIFA acuma, nu? Care sunt transferurile realizate de el? L-am luat din agricultură, nu știu ce făcea, culegea porumb. I-am spus: ‘Ești prietenul meu, rugămintea mea e să nu mă înșeli niciodată dacă te iau lângă mine și te pun la masă cu oamenii, îți dau relațiile pe care le am’. A crezut că dacă stai la masă cu președintele poți să fii președinte.

El încearcă să își creeze imagine pe numele meu. Îi urez multă baftă și să mă depășească la numărul de transferuri. S-a ajuns aici din frustrarea lui. Întrebați toți oamenii din jurul meu. Să îmi dea un singur nume de jucător senior pe care l-a intermediat el? Eu îi plăteam cazare, mâncare, îi dădeam mașina mea, era angajatul meu”.

Bogdan Apostu cere ca implicarea sa la Corvinul să fie verificată dacă lasă urme de îndoială: „Ce treabă am eu cu sponsorii? Eu nu fac niciun management sportiv. Întrebați conducerea clubului, primarul, nu iau eu deciziile. Eu am făcut toate transferurile și echipa asta a făcut cea mai mare performanță din istoria fotbalui. Sportiv am promovat până în prima ligă, am mers în cupele europene și am eliminat vicecampioana Ungariei.

Nu cred că mai e nimic de discutat. Dacă ar cunoaște regulamentele ar ști că orice agent FIFA poate să dețină exclusivitate cu un club pentru transferurile de jucători pe o perioadă de la 1 la 5 ani. Eu am pe un an și dacă nu sunt rezultate poate nu va fi reînnoit”.

Bogdan Apostu spune că a adus gratis toți jucătorii la Corvinul și nu a încasat niciun comision: „Nu am luat niciun comision”

pe cifre concrete: „Jucătorii ăștia i-am adus gratis, fără niciun comision. Dacă e așa bun ar trebui să aibă succes mai mult ca mine. Concurența e benefică și chiar m-aș bucura pentru el. Să mai lase interviurile prin ziare și vorbele în vânt.

Asta spune multe și despre caracterul lui. Eu nu o să vorbesc despre oameni cu care am lucrat. Să nu își mai facă imagine pe numele meu. Să nu mai taie pozele pe care îl puneam eu să le facă”, a mai declarat impresarul, în exclusivitate pentru FANATIK.

Alexandru Albu intervine după ce Decebal Gheară l-a implicat în conflictul cu Bogdan Apostu: „Am rămas în relații bune”

Alexandru Albu susține că nu s-a certat niciodată cu fostul său impresar: „Am văzut articolul și am vrut să intervin. Nu a fost niciodată vorba de ceva sau să ne certăm vreodată. Pur și simplu a expirat contractul și am rămas în relații bune.

I-am spus că dacă o să găsească vreo echipă mergem acolo, semnăm, nu este nicio problemă. Așa fost și la început. Noi suntem prieteni și am zis că nici nu are rost să semnăm vreun contract. Aveam totul verbal, dar pentru el, ca să aibă liniște, am semnat și contract de reprezentare când am fost la UTA”, a declarat pentru FANATIK fostul jucător al Rapidului.

Florin Maxim a ținut de asemenea să lămurească venirea sa la Corvinul: „Nu sunt un obiect să mă iei, să mă duci”

Florin Maxim, antrenorul celor de la Corvinul Hunedoara, nu a dorit să fie implicat în acest conflict și a declarat pentru site-ul nostru: „Nu sunt un obiect să mă iei, să mă duci. Eu am ales să vin la Corvinul. Am avut o discuție cu cei de la Șelimbăr și numai aveam contract după ce am promovat cu ei.

Aveam și eu totuși 40 de ani, nu 14 ani să mute cineva de colo-colo. E treaba lui ce declară și ce vorbește. Eu sunt antrenor. El să își vadă de meseria lui și e ultima dată când mai discut pe aceeastă temă”.