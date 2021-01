Război în PNL. Rareș Bogdan îi cere demisia lui Ludovic Orban: ”I s-a umflat capul”

Tensiunile de la vârful PNL au explodat duminică seara. Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele partidului, îi cere public demisia lui Ludovic Orban.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Actualul europarlamentar, unul dintre apropiații președintelui Klaus Iohannis, l-a criticat dur pe Orban, despre care a spus că ar fi trebuit să-i ceară demisia imediat după alegeri.

Mai mult, fostul om de televiziune îl acuză pe fostul premier că are un mod dictatorial de a conduce PNL, impunând decizii și ignorându-i pe ceilalți liberali din fruntea partidului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rareș Bogdan îi cere demisia lui Ludovic Orban de la vârful PNL: ”I s-a umflat capul”

Inevitabilul s-a produs la vârful PNL, iar Rareș Bogdan, o voce puternică și o personalitate influentă în rândul liberalilor, îi cere demisia președintelui PNL, Ludovic Orban. Europarlamentarul este de părere că Orban nu trebuia să demisioneze din funcția de premier, ci din cea de președinte de partid.

”Nu am candidat la parlamentare pentru că nu am fost invitat. Ludovic Orban a încercat să mă izoleze imediat după europarlamentare. Eu am stat, am stat, am văzut că nu apar pe pagina oficială partidului, că sunt ocolit și nu am zis nimic.

ADVERTISEMENT

Mai bine ziceam pentru că au fost organizații care m-au invitat în nume personal, dar intram în conflict cu Ludovic Orban dacă aș fi acceptat. Dar cel mai important era să-l duci pe Rareș Bogdan și pe Robert Sighiartău, să-i responsabilizezi, nu știu dacă veneam eu, dar ridicam lista la diaspora.

Partidul nu a făcut nicio analiză. Președintele partidului trebuia să-și dea demisia, să-și depună mandatul”, a spus prim-vicepreședintele PNL, la Aleph News.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rareș Bogdan îi reproșează lui modul dictatorial de a conduce PNL

În intervenția sa de duminică, Rareș Bogdan critică modul în care Ludovic Orban conduce partidul și ia deciziile, denunțând comportamentul discreționar al acestuia.

”Cu excepția unui singur om, toți premierii care au ajuns la Palatul Victoria au ieșit de acolo trăncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. La toți li se pare că fără ei universul nu mai funcționează, că sunt mesianici pentru România și pentru omenire și niciunul cu excepția lui Emil Boc, restul sau stricat la cap.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ludovic Orban, din păcate, în loc să intre acolo și să rămână omul care a fost, la rândul lui i s-a umflat capul. Și-a închipuit că e câinele alfa, lupul alfa, omul fără de care România nu merge înainte, el le știe pe toate.

Să ne înțelegem. El nu e un om rău. El e un premier care a fost bun într-o perioadă înfiorătoare pentru România. Eu îi contest modul în care a condus și modul în care a fost discreționar în decizii. El nu a consultat partidul când a vorbit despre un ministru. A venit cu o listă pe care a supus-o votului”, a mai afirmat prim-vicepreședintele liberal.

ADVERTISEMENT

Ce soluții propune Bogdan pentru conducerea PNL

În acest moment, Rareș Bogdan consideră ca șansa salvării PNL sunt ”reformiștii” care ar avea o imagine bună, iar printre aceștia s-ar afla și premierul Cîțu.

”Dacă nu conștientizăm că situația PNL e una care poate duce la distrugerea, la căderea acestui partid, la sub 15-10%, și dacă nu înțelegem că trebuie să reconfigurăm pe baza oamenilor reformiști pe care îi avem, cu o imagine bună, susținându-l pe Florin Cîțu… dvs știți că au apărut chestiuni , pornite din păcate chiar din PNL, nu va sta la putere decât 9 luni sau 6 luni.

ADVERTISEMENT

Asta este tragic. Noi trebuie să ne punem în spatele lui Florin Cîțu. Că-l iubesc unii sau nu-l iubesc, Florin Cîțu e liberal, reformist, Florin Cîțu trebuie sprijinit de tot PNL pentru că e unica noastră șansă să dovedim că vrem să facem ceva cu țara asta, altfel populația ne va sancționa.

Astăzi părerea mea e că partidul dacă nu-și înțelege greșelile anului trecut se poate duce sub 20%, fără mari probleme”, a avertizat liderul PNL pentru sursa citată.