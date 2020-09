Război în showbiz! Raluca Podea răspunde acuzațiilor grave aduse de către Brigitte Pastramă: „Este o aberație, o dau în judecată” – Exclusiv

FANATIK publică în exclusivitate prima reacție a Ralucăi Podea în cel mai nou scandal dintre fostul iepuraș Playboy și Brigitte Pastramă.

Totul a pornit de la un mesaj pe care fosta soție a lui Năstase l-a publicat pe Instagram, conținut agresiv pe care bruneta susține că l-a primit de la Raluca Podea sub forma unor amenințări grave.

Vedeta tv a explicat că nimic nu este adevărat, că acel număr de telefon nu-i aparține și că totul face parte dintr-o regie absolută marca Brigitte Pastramă.

Raluca Podea, primele declarații despre acuzațiile aduse de Brigitte Pastramă

Soții Pastramă sunt filmați non stop în reality show-ul de la Antena Stars, iar ultima postare făcută de brunetă pe internet va fi cu siguranță subiect de discuție la tv.

Brigitte Pastramă a postat pe Instagram un mesaj pe care susține că l-a primit de la Raluca Podea chiar după ce a ieșit din competiția Ferma de la Pro TV. Totul s-ar fi întâmplat după ce bruneta s-a cuplat cu Florin Pastramă, actualul soț, în timp ce acesta avea o relație de iubire cu fostul iepuraș Playboy.

În mesajul primit de Brigitte sunt enunțate o serie de amenințări violente pe care Raluca Podea nu le recunoaște. FANATIK a stat de vorba cu vedeta și a obținut o declarație în exclusivitate cu privire la cel mai recent scandal din showbiz.

„În primul rând, să vă uitați câte greșeli gramaticale are mesajul ăla. N-aș fi scris niciodată atât de prost. Pe bune acum! În al doilea rând, acel număr de telefon nu îmi aparține. Nu înțeleg ce mai vrea de la mine. Ce mai vor de la mine, se tot agață de numele meu și nu înțeleg de ce? Nu o să-i răspund nici violent, nici agresiv, nici cu amenințări, pur și simplu rog să mă lase în pace, pentru că nu se poate ca și după atâta timp să continue cu hărțuirea asta. Eu nu am amenințat-o niciodată, nu i-am scris acel mesaj, îl putea scrie oricine și să zică apoi că sunt eu.

Pe lângă asta, eu am recuperat acei bani de la Florin, mi-am încheiat socotelile cu el, nu am cum să-i transmit ceva, pentru că nu am ce. Eu am viața mea, este pueril ce se întâmplă. Probabil are nevoie de audiență, de asta aduce în discuție acest mesaj despre care spune că i l-am trimis eu. Nu am dat declarații până acum, pentru că nu mai vreau să fiu asociată cu ea. Chiar vreau să închei acest capitol din viața mea. O dau în judecată, este pur și simplu aberant ce se întâmplă.”, a declarat Raluca Podea, pentru FANATIK.

Mesajul de la care a pornit războiul în showbiz între dive

„Nu am vrut să fac public acest mesaj, pe care l-am primit în ziua în care am ieșit din Ferma, dar Raluca draga, m-ai obligat! Infracțiunile pe care le-ai săvârșit aici sunt amenințare și șantaj! Mult mai grave decât hărțuirea! Când scrii „îmi vreau banii înapoi cât mai repede că vă distrug”, cum se numește?”, a scris Brigitte, în dreptul mesajului, pe Instagram.

Raluca Podea este fost iepuraș Playboy și vedetă de ani buni în showbiz-ul românesc. În ultimii ani, ea a fost greu încercată, căci pe lângă problemele de sănătate pe care le-a avut cu tatăl ei bolnav, blonda s-a trezit și cu o lovitură din partea fostului logodnic, care a părăsit-o după ce s-a cuplat cu Brigitte, fosta soție a lui Ilie Năstase. De atunci, cele două femei sunt în război, iar, recent, bruneta a reaprins focul pe care nu-l dorește stins în conflictul pe care îl au.