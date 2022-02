Război în Ucraina. Rusia a început invazia. Putin a dat ordinul de atac joi dimineața. Explozii la Kiev, trupe la Odesa. A început și lupta aeriană

Așteptata a început, joi dimineața. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a dat ordinul de invazie.

Armata Rusiei a intrat deja în Ucraina prin mai multe puncte, cele mai importante mișcări de trupe având loc în zona Donețk, dar și în zona Odesa. Sirenele de atac aerian au trezit, joi dimineața, populația capitalei Kiev.

Ministrul de interne al Ucrainei a anunțat că „invazia a început” cu lovituri aeriene asupra Kievului. Exploziile unor rachete în capitala ucraineană și în alte orașe din țară au fost confirmate de reporterii televiziunilor străine și de localnici.

Potrivit surselor CNN, exploziile s-au auzit în estul capitalei, în zona aeroportului din . Este vorba de zona Borispil, la circa 25 de kilometri de orașul propriu-zis. Dar aceleași surse nu au putut să confirme dacă ținta a fost aeroportul sau un alt obiectiv.

Potrivit informațiilor din rețelele sociale, explozii au fost semnalate și la Harkiv, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei. Acolo, potrivit martorilor oculari, au avut loc o serie de explozii asurzitoare.

De asemenea, la Kramatorsk, o localitate aflată la circa 120 de kilometri nord de zona separatistă Donețk, localnicii au relatat că au auzit două explozii foarte puternice.

La Dniepropetrovsk, un locuitor din centrul orașului a declarat pentru CNN că a avut loc o explozie puternică.

Și în orașul Mariupol, din sud-estul Ucrainei, au fost semnalate explozii.

La Odesa, pe malul Mării Negre, au fost auzite două grupuri de explozii, la un interval de circa 20 de minute.

De asemenea, locuitorii din Zaporijia au declarat că au auzit explozii puternice, dar la o distanță apreciabilă de oraș.

Armata ucraineană a anunțat că Rusia a început un bombardament intens asupra forțelor armate ale Ucrainei. De asemenea, forțele aeriene ale Ucrainei au început deja să răspundă atacului aerian al Rusiei.

La Odesa, unde anterior au avut loc explozii, a fost raportată și prezența unor trupe de parașutiști, dar armata a negat această informație.

Iar potrivit unor rapoarte încă neconfirmate, și trupele ruse din Belarus s-ar fi put în mișcare spre Ucraina.

Președintele Ucrainei, , a anunțat, joi dimineața, întroducerea legii marțiale în întraga țară și le-a cerut cetățenilor să rămână calmi.

Anterior, Zelenski a încercat să vorbească la telefon cu omologul său rus, Vladimir Putin, dar fără succes.

La rândul său, președintele Federației Ruse, , a anunțat joi dimineața că țara sa nu plănuiește să ocupe Ucraina. El a anunțat că în prezent se desfășoară o „operațiune militară specială” și că după aceasta poporul ucrainean va putea „decide liber” cine să conducă Ucraina.

Președintele SUA, Joe Biden, a vorbit cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Ulterior, liderul de la Casa Albă a declarat: „Condamn acest neprovocat și nejustificat atac al Rusiei. L-am informat pe președintele Zelenski asupra măsurilor de răspuns pe care le vom lua și asupra condamnării internaționale, inclusiv din partea Consiliului de Securitate al ONU, a acestei agresiuni”.

Volodimir Zelenski i-a cerut lui Biden să le spună tuturor liderilor lumii că președintele Putin este autorul unei agresiuni flagrante împotriva poporului Ucrainei. Joe Biden l-a mai informat pe omologul său că va vorbi cu liderii statelor G7, și că Statele Unite și aliații săi vor impune Rusiei „sancțiuni severe”.

În același timp, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a vorbit la telefon cu președintele din Belarus, Alexandr Lukașenko, potrivit agenției de stat Belta. „În jurul orei locale 5:00 dimineața a avut loc o convorbire telefonică între cei doi președinți cu privire la situația din Donbas”, a anunțat președinția bielorusă.

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a declarat că este cutremurat de oribila invazie a Ucraine și că Vladimir Putin a ales calea vărsării de sânge și a distrugerii prin lansarea acestui atac neprovocat. El a precizat că a vorbit cu președintele Zelenski asupra măsurilor „decisive” ce vor fi luate contra Rusiei.

