Război în Ucraina, ziua 101. Temeri cu privire la o posibilă criză alimentară. Până când ar putea dura conflictul

Războiul din Ucraina continuă, iar șeful NATO avertizează Occidentul că trebuie să se pregătească pentru un ”război de uzură”, care va dura multă vreme. În paralel, Kremlinul a anunțat că operațiunea din Ucraina va continua până când sunt atinse toate obiectivele. Noile sancțiuni propuse de către Uniunea Europeană au fost adoptate în mod oficial.

Temeri din Africa referitoare la o posibilă criză alimentară

Exporturile de cereale și siguranța alimentară au fost centrul discuțiilor din cursul zilei de vineri, în mai multe ipostaze. Președintele Uniunii Africane și șeful de stat al Senegalului, Macky Sall, s-a întâlnit cu Vladimir Putin.

”Domnul Putin ar trebui să devină conștient de faptul că țările noastre, chiar dacă sunt departe de teatrul de război, sunt victime la nivel economic”, a afirmat acesta, vorbind despre faptul că aprovizionarea cu alimente trebuie să fie dincolo de sancțiunile Occidentului aplicate Federației Ruse. : peste 40% din importuri provin din aceste două state.

Între timp, Belarusul a anunțat că ia în calcul ca tranzitul de cereale dinspre Ucraina să aibă loc și pe teritoriul său.

Aleksandr Lukașenko are, însă, și o condiție. Posibilitatea ca țara sa să expedieze mărfuri beloruse din porturile folosite și de ucraineni. ”În prezent, toată lumea caută logistică… Bine, putem vorbi. Nu ne deranjează: aduceți marfa prin Belarus, dar trebuie să existe compromisuri”, a spus Lukașenko. În prezent, 20 de milioane de tone de cereale sunt blocate în Ucraina.

Vladimir Putin garantează pentru siguranța exporturilor de cereale ucrainene

Și Vladimir Putin a vorbit despre problema exporturilor de cereale din Ucraina. Liderul moscovit a afirmat că acuzațiile aduse la adresa sa sunt ”blufuri”, insinuând că Rusia nu împiedică exporturile de cereale din Ucraina. Președintele Rusiei dă chiar asigurări că navele ucrainene vor trece fără probleme de cele ale Moscovei.

”Noi nu împiedicăm exporturile de cereale din Ucraina. Pot fi trimise prin porturi care se află sub controlul țării. Dar nu am minat intrările în porturi. Ucraina a făcută. Și am spus-o de mai multe ori: să curețe minele și să lase navele să treacă”, a mai transmis Putin, care adaugă că ”garantăm că vor trece fără probleme.”

Doi jurnaliști Reuters au fost răniți în estul Ucrainei

Publicația Reuters a transmis în cursul serii de joi că doi jurnaliști au fost răniți în estul Ucrainei. Mașina în care se aflau aceștia a fost atacată, iar șoferul a fost ucis. ”Călătoreau într-un vehicul oferit de către separatiștii ruși, condus de către un șofer ales de către aceștia. Conducătorul auto a fost ucis”, se arată în comunicatul transmis de către redacție.

Volodimir Zelenski a transmis un mesaj odată cu împlinirea a 100 de zile de ostilități între Ucraina și Rusia. Acesta a postat pe mai multe rețele sociale și a avut un mesaj extrem de optimism. ”Forțele armate ale Ucrainei sunt și ele aici… oamenii națiunii noastre sunt aici. Apărăm Ucraina de 100 de zile deja. Victoria va fi a noastră. Glorie Ucrainei!”, a transmis liderul de la Kiev.

În paralel, însă, Dmitri Peskov declara în aceeași zi că va dura până când toate obiectivele vor fi atinse. ”Unul dintre obiectivele principale ale operațiunii este protejarea oamenilor din Republicile Donețk și Lugansk”, a declarat acesta.