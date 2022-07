Război în Ucraina, ziua 129. Lukașenko acuză Kievul că a tras cu rachete spre Belarus. Ucrainenii au preluat controlul Insulei Șerpilor

Pentru a treia zi la rând, ofensiva armatei lui Vladimir Putin aduce zeci de morți și răniți în zonele rezidențiale din Ucraina.

Cel puțin 21 de oameni au fost uciși în timpul loviturilor din cursul nopții de joi spre vineri în regiunea Odesa din sudul Ucrainei, potrivit .

, similare celor care au căzut în urmă cu trei zile la Kremenciuk, au lovit vineri, la ora 1.00, un bloc de apartamente de nouă etaje din satul Serhiivka, care a fost complet distrus în urma exploziei.

O clădire de apartamente învecinată a fost, de asemenea, avariată, iar taberele de vacanță din apropiere au fost, de asemenea, lovite, potrivit sursei citate.

Ulterior, s-a aflat că un Centru de reabilitare pentru copii deținut de Republica Moldova în Serhiivka, Ucraina, a fost lovit de rachetele rusești care au vizat regiunea Odesa.

Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății de la Chișinău, Ala Nemerenco, care a precizat că un colaborator al centrului a fost ucis și alți 5 sunt răniți.

”Cu regret am fost anunțați că 5 colaboratori ai Centrului sunt răniți și unul a decedat, ei toți locuind în clădirea care a fost afectată de bombardamente.

Acești oameni pașnici au făcut zilele copiilor Moldovei mai frumoase, s-au ocupat de reabilitarea lor cu mult drag si dăruire și le dorim din suflet recuperare totală.

Familiei colegului decedat exprimăm profunde condoleanțe si păreri de rău.

Nimic mai groaznic decât războiul. Suntem niște fericiți atât timp cât nu zboară rachete pe de-asupra noastră, prețuiți aceasta. Restul toate pot fi rezolvate”, a scris Ala Nemerenco, pe contul său de Facebook.

Avioane rusești modelul SU-30 au bombardat vineri seară Insula Șerpilor, scrie agenția ucraineană Unian, citându-l pe comandantul armatei Ucrainei, Valeri Zalujni.

”Astăzi (n.r. vineri), în jurul orei 19.00, avioane SU-30 ale armatei ruse au lansat două lovituri cu bombe cu fosfor pe Insula Șerpilor”, se arată într-un comunicat emis de Comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei.

So RuSSians sent two Su30 to strike Snake Island today.. true gesture of good will

— Techno-Mage Fella (@doge_techno5)