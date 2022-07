Război în Ucraina, ziua 131. Putin şi-a felicitat trupele pentru ”eliberarea” regiunii Lugansk / Drapelul ucrainean, din nou arborat pe Insula Şerpilor

O explozie uriașă a fost filmată Snijne, regiunea Donețk, care se află sub controlul Rusiei. Explozia, care a avut loc undeva la ora 2 noaptea, pare să fie consecință a lovirii unui depozit de muniții de către armata ucraineană.

Nu se cunosc mai multe detalii despre această explozie, însă internauții consideră că în acel loc era amplasat un important depozit de muniție rusesc.

Donețk, alături de Lugansk, este regiunea țintă a rușilor în ”operațiunea specială de eliberare și denazificare a Ucrainei”.

Huge explosion in Snizhne, Donetsk region which is under Russian control.

