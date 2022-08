Război în Ucraina, ziua 169. Zelenski anunță că armata va răspunde după bombardamentele din regiunea Dnipropetrovsk

În replică, Zelensky a declarat că armata ucraineană va răspunde bombardamentului rusesc din orașul Marhanets (regiunea Dnipropetrovsk), din cauza căruia au murit cel puțin 13 persoane și alte 10 au fost rănite, potrivit .

Zelenski promite răzbunare după ultimele bombardamente

De asemenea, au fost înregistrați . “Forțele armate ale Ucrainei, serviciile noastre de informații și agențiile noastre de aplicare a legii nu vor lăsa fără răspuns bombardamentul rusesc de astăzi din regiunea Dnipropetrovsk“, a declarat Zelensky în cadrul discursului nocturn de miercuri.

Președintele ucrainean a completat că cea mai rapidă modalitate de a pune capăt războiului ar fi provocarea unor pierderi și mai mari în armata Rusiei: “Chestiunea timpului depinde de fapt în mod direct de chestiunea pierderilor pe care le va suferi Rusia.

Cu cât mai multe pierderi vor avea ocupanții, cu atât mai repede vom putea să ne eliberăm pământul și să garantăm securitatea Ucrainei.

La acest lucru ar trebui să se gândească toți cei care apără statul nostru și ajută Ucraina: cum să le provocăm ocupanților cele mai mari pierderi posibile, astfel încât timpul războiului să fie mai scurt.”

Eliberarea unor regiuni ocupate de armata rusă

În continuare, Zelenski reiterat că armata va elibera toată țara de sub ocupația rusă: “Am expulzat armata rusă din regiunile nordice. Am expulzat invadatorii din insula noastră Zmiinyi.

Ei simt deja că a venit timpul să fugă din Herson și din sudul țării noastre în general. Va veni un moment în care vor fugi din regiunea Harkov, din Donbas, din Crimeea… Și toți cei care pot ajuta acest lucru ar trebui să ajute acest lucru.”

De cealaltă parte, forțele ucrainene au fost acuzate de șeful așa-numitei apărări teritoriale a că au lovit o fabrică de bere din orașul Donețk, controlat de Rusia.

În urma loviturilor ar fi fost provocate un incendiu și o scurgere de amoniac. “În urma bombardării teritoriului fabricii de bere din Donețk, situată în districtul Kalininskyi din oraș, a avut loc o scurgere de amoniac. Zona afectată este de 2 kilometri.”

Recomandările separatiștilor pro-ruși

În acest context, serviciile de urgență de stat ale RPD au transmis pe Telegram că oamenii trebuie să rămână în case: “Populația trebuie să se afle în interiorul spațiilor. Luați măsuri pentru sigilarea suplimentară a apartamentelor (caselor) dumneavoastră și a spațiilor. Respirați prin pansamente de vată umezite cu o soluție de 5% acid citric sau acetic.”

“Spuneți vecinilor dumneavoastră despre informațiile primite. Ajutați-i pe bătrâni, pe bolnavi și pe copii în funcție de necesități“, se mai arată în postare. Alți au susținut că au intrat în orașele Soledar și Bahmut din regiunea Donețk.

Anunțul lansat spre finalul zilei de miercuri i-a aparținut purtătorului de cuvânt al miliției așa-numitei Republici Populare Donețk (RPD). “În momentul de față, în Soledar și Artemivsk (Bahmut în ucraineană), am intrat la granița orașului, spre zona industrială unde au loc lupte“, a declarat Basurin.

Tot el a adăugat că forțele RPD au înconjurat Avdiivka și controlează cea mai mare parte din Pisky și Marinka: “În zona Pisky, controlăm această așezare, dar încă nu o controlăm complet, nu o controlăm în întregime. În Marinka, controlăm 2/3 din așezare.

Nimeni nu intră în Avdiivka și în acest moment nimeni nu are de gând să o facă. Ea va fi încercuită, deoarece există anumite avansări ale forțelor și mijloacelor noastre la nord de această așezare, pentru a o înconjura mai târziu.

Acei soldați ucraineni care rămân în oraș vor fi capturați sau vor muri. Pentru că alegerea este a lor: să rămână în viață sau să moară.” Anterior, forțele ucrainene au declarat miercuri că au respins asalturile rusești în apropiere de Bahmut și Avdiivka.