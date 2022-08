Război în Ucraina, ziua 187. UE se pregătește să suspende regimul vizelor pentru ruși. Trupe noi pentru armata rusă și ofensiva ucraineană din sud

În timp ce Uniunea Europeană se pregătește să-și înăsprească poziția față de Rusia, cu declarații dure din partea ministrului de externe german, armata rusă se pregătește să trimită pe front un nou corp de armată dotat cu armament modern.

Potrivit publicației Financial Times, care citează trei surse diplomatice, statele membre ale Uniunii Europene se pregătesc să suspende acordul din 2007 cu Rusia privind facilitarea obţinerii vizelor, decizie ce urmează să fie luată la reuniunea neoficială de marți și miercuri a miniștrilor de externe de la Praga.

Concret, ar urma să se extindă suspendarea parţială impusă în februarie oficialilor şi oamenilor de afaceri ruşi, incluzând şi cetăţenii ruşi obişnuiţi. Potrivit FT în acest moment nu s-au decis şi alte restricţii privind deplasările cetăţenilor ruşi, cum ar fi , măsură susținută puternic de Cehia, Finlanda, Polonia și statele baltice.

Potrivit aceleiași surse, miniștrii apărării din statele UE, care se vor întâlni luni la Praga, urmează să discute posibilitatea unei misiuni de antrenament pentru soldații ucraineni, o misiune coordonată de către Bruxelles.

Într-un interviu pentru cotidianul Bild, ministrul de externe al Germaniei, Annalena Baerbock a declarat că țara sa „a trebuit să pună capăt iluziei că a beneficiat de gaz ieftin din partea Rusiei”, notând că „ucrainenii au plătit pentru acest gaz cu propria viață în mii de cazuri”. Aceasta a mai subliniat că gazoductul Nord Stream 2 nu va fi repornit, notând că Vladimir Putin a folosit exporturile de energie în acest război hibrid.

Între timp pe rețelele de socializare au apărut o serie de imagini cu un nou corp de armată al armatei ruse, dotat cu tehnică militară nouă, pe care Moscova vrea să-l trimită pe front pentru a relua ofensiva, cel mai probabil în regiunea Donbas. În se pot vedea vehicule BMP-3 și tancuri T-80 și T-90 care se antrenează la Mulino, la circa 300 de kilometri de Moscova.

Al Treilea Corp de Armată, așa cum a fost el botezat, format din voluntari și grupuri de batalion recrutate începând cu luna iunie. de perspectivele unor noi întăriri pentru armata rusă, susținând că o lună de pregătire nu este deloc suficientă pentru aceste trupe care nu vor fi capabile să execute operațiuni de arme combinate, și că, cel mai probabil, acestea vor reuși cel mult să înlocuiască liniile defensive ocupate acum de soldații ruși.

Mai mult aceștia subliniază că problemele de personal ale armatei ruse se vor accentua în viitorul apropiat, atunci când expiră contractele unui procent ridicat al soldaților aflați pe front, care au ajuns în Ucraina cu contracte pe trei și șase luni de zile. Mai mult, publicația Wall Street Journal scrie duminică, citând declarații ale localnicilor din Mulino, că voluntarii care alcătuiesc Corpul Trei de Armată s-au remarcat prin faptul că au fost beți în fiecare seară cât timp s-au aflat la pregătire.

„Este puțin probabil ca elementele Corpului 3 de Armată să genereze putere de luptă efectivă. Un echipament mai bun nu face neapărat forțele mai eficiente atunci când personalul nu este bine antrenat sau disciplinat, așa cum mulți membri ai unităților de voluntari ale Corpului 3 Armată nu sunt”, a arătat Institutul pentru Studiul Războiului în analiza sa zilnică a acestui conflict.

De altfel, pe rețelele de socializare a fost distribuit un film în care trupele ruse aflate pe front încearcă să identifice pozițiile trupelor ucrainene cu ajutorul unei drone, însă aceasta este deturnată de către ucraineni, iar rușii trebuie să fugă pentru a nu fi bombardați.

Russian propagandists tried filming a video about using a drone to spot Ukrainians, but partway through the drone was hijacked by Ukrainian electronic warfare and taken away from them. They tried to play it off like they intended for Ukraine to do this.

— Andrew Perpetua (@AndrewPerpetua)