Război în Ucraina, ziua 227. Explozii puternice la Podul Kerci din Crimeea. O bucată din pod, prăbușită în mare

Podul Kerci in Crimeea, obiectivul strategic de suflet al lui Vladimir Putin, a fost cuprins de flăcări în această dimineață. Mai exact, explozii puternice au fost auzite de la kilometri depărtare, după ce o cisternă cu combustibil a luat foc pe calea ferată.

Traficul a fost suspendat pe podul rutier și feroviar, cel care leagă rețeaua de transport a Rusiei de Crimeea.

”O cisternă de combustibil arde pe una dintre secţiunile podului din Crimeea”, a transmis presa din Ucraina. Explozia ar fi avut loc la ora 6 dimineața. Cu o lungime de 19 kilometri, podul Kerci este proiectul de suflet al lui Vladimir Putin. Kremlinul a anunțat de multe ori că orice atac asupra podului ar aduce furia Moscovei asupra Kremlinului. Cu toate acestea, Ucraina a anunțat de multe rânduri că va ataca acest pod cu prima ocazie.

Guvernatorul regiunii Mikolaiv, Vitali Kim, a confirmat că Podul Kerci din Crimeea a fost cuprins de flăcări.

Additional image of the collapsed road span of the Crimean bridge

🚨 Explosion on the bridge which connects Russia to Crimea. Part of structure has collapsed.

