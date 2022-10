Război în Ucraina, ziua 228. Vladimir Putin, confruntat doar cu alegeri sumbre după explozia puternică de la prețiosul său pod

După ce în dimineața zilei de sâmbătă Podul Crimeii a fost lovit de o puternică explozie, spre seară circulația trenurilor a fost reluată și cea a autoturismelor, însă doar pe un singur sens.

Lovirea Podului Crimeii, operațiune pe care forțele armate ucrainene au revendicat-o deja în mod neoficial și despre care Rusia susține că a fost un atac terorist, executat prin explozibilul pus într-un camion, reprezintă atât o victorie simbolică a Ucrainei dar și una strategică, ce pune la îndoială capacitatea Rusiei de a continua să-și aprovizioneze trupele de pe front.

Presa rusă a scris sâmbătă seară că Vladimir Putin a semnat un decret prin care a ordonat întărirea măsurilor de protecție a podului ce străbate Strâmtoarea Kerci, a rețelei de electricitate și a conductelor de gaz către Peninsula Crimeea. Anterior, un înalt oficial rus ceruse un răspuns „brutal” în cazul în care se dovedește că Ucraina se află în spatele atacului asupra podului ce leagă peninsula anexată ilegal în 2014 și Rusia. De altfel, că în cazul unui atac asupra Podului Crimeii „Ziua Judecății de Apoi va veni”.

„Toate dovezile de până acum nu susțin ideea că Putin este un strateg nebun care va folosi arma nucleară ca o modalitate de a se dezlănțui în nebunia sa, dar susțin ideea că este un strateg cu adevărat teribil, care este depășit de situație”, a comentat situația Phillips O. Brien, profesor de studii strategice la Universitatea St. Andrews din Scoția.

Potrivit unei analize CNN, atacul asupra Podului Crimeii îi lasă liderului de la Kremlin, despre care se spune că se implică personal în gestionarea acestui conflict, doar o serie de alternative sumbre. Explozia podului din Crimeea accelerează alegerile strategice pe care președintele rus Vladimir Putin trebuie să le facă în legătură cu ocuparea de către Rusia a sudului Ucrainei.

, gestionată și în retragere. Este posibil ca acum să fie nevoie de traversări cu feriboturi șubrede pe vreme rea sau de zboruri de transport aerian de marfă extrem de periculoase pentru a consolida transporturile militare în Crimeea și spre liniile de front.

Ucraina a țintit liniile logistice ale Rusiei – în special dependența sa de calea ferată – cu o precizie lentă și răbdătoare. Mai întâi Izium, care a dus la prăbușirea în jurul Harvului. Apoi Lyman, care duce la erodarea controlului Rusiei asupra Donetsk și Luhansk. Și acum podul din strâmtoarea Kerci, care devenise atât de vital pentru tot ceea ce Rusia încearcă să păstreze în sud.

Putin se confruntă acum cu o serie de decizii accelerate și dureroase, toate acestea dezmințind grav fața sa continuă de poker de mândrie și bombăneală față de semnele de înfrângere lentă care se adună.

La vest de râul Nipru, armata sa din Kherson este asediată de forțele ucrainene care se deplasează rapid. Trupele lui Putin sunt deja în retragere, parțial din cauza aceleiași slabe aprovizionări care va fi accentuată de explozia de la Kerch.

Ele sunt din nou izolate de această linie de aprovizionare șubredă de o altă serie de poduri avariate sau vizate peste Nipru. În ultima săptămână, ei s-au retras deja peste 500 de kilometri pătrați (aproximativ 193 de mile pătrate).

Poate Moscova să susțină această forță pe două rute de aprovizionare avariate? O prezență precară a devenit poate peste noapte aproape imposibilă.

Al doilea punct de decizie se referă la Crimeea. cu forțe epuizate care se confruntă cu probleme de realimentare sau de a-și retrage parțial armata pentru a se asigura că resursele lor semnificative din peninsulă nu vor fi izolate.

Putin trebuie să aleagă între a-și alimenta ambițiile mai mari cu șanse de succes în scădere sau să-și consolideze forțele în jurul unui obiectiv pe care are mai multe șanse de a-l atinge.

Una dintre ele comportă riscul unui colaps catastrofal, pentru întreaga sa aventură brutală în Ucraina – și, foarte posibil, pentru domnia sa. Cea de-a doua îl lasă cu o pierdere imediată de imagine, dar cu o șansă mai mare de a susține ocuparea unor părți mai mici din Ucraina.

Deși nu și-au asumat responsabilitatea, oficiali ucraineni de rang înalt au sărbătorit public explozia podului. Secretarul Consiliului ucrainean pentru Securitate Națională și Apărare a postat un mesaj batjocoritor pentru ziua de naștere a lui Putin, iar serviciul poștal a anunțat timbre care comemorează explozia. În Kiev, locuitorii au pozat pentru selfie-uri în fața unui panou publicitar care înfățișa podul în flăcări.

„Astăzi a fost o zi bună şi preponderent însorită pe teritoriul statului nostru. Erau vreo 20 de grade şi însorit în mari părţi ale ţării. Din păcate, în Crimeea a fost înnorat. Deşi este şi cald. Dar indiferent câţi nori sunt, ucrainenii ştiu ce să facă. Şi ştiu că viitorul nostru este luminos. Acesta este un viitor fără ocupanţi.

Pe întreg teritoriul nostru, în special în Crimeea. Dacă ocupanţii fug în timp ce au o şansă, aceasta va fi cea mai bună opţiune pentru ei. Dacă sunt forţaţi să rămână, orice ocupant poate găsi o modalitate de a se preda. Garantăm păstrarea vieţilor tuturor militarilor ruşi care depun armele şi se predau în mod voluntar”, a spus președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în discursul său adresat națiunii.

Pe de altă parte, în dimineața zilei de sâmbătă, centrala nucleară de la Zaporojie a fost deconectată complet de la alimentarea cu electricitate externă în urma unui nou bombardament al forțelor ruse. În prezent, centrala funcționează cu ajutorul energie produse de generatoarele diesel, însă ministrul ucrainean al energiei, Herman Haluşcenko, a reiterat avertismentele potrivit cărora un dezastru la centrala nucleară Zaporojie ar putea avea loc în curând.

”Acum, doar profesionalismul angajaţilor ucraineni de la centrala nucleară oferă siguranţă împotriva unui posibil accident nuclear”, a scris Haluşcenko într-o postare pe Facebook.

Pe de altă parte, Germania a anunțat un nou ajutor militar pentru Ucraina transmițând un mesaj ferm de susținere pentru Kiev.

NATO trebuie să lucreze la consolidarea apărării sale, a declarat sâmbătă ministrul german al apărării, Christine Lambrecht.

“Trăim vremuri serioase și, în astfel de vremuri, este de asemenea important să știm unde avem lacune în materie de apărare. Apărarea aeriană este un astfel de domeniu în care este urgent să acționăm”, a declarat Lambrecht în timp ce vizita trupele germane desfășurate în Lituania.

Germania a anunțat, de asemenea, mai multe livrări de armament pentru Ucraina, inclusiv sistemul de apărare aeriană IRIS-T, și un total de 100 de tancuri din Grecia și Slovacia.

Nu în ultimul rând, și nod feroviar pe frontul de est, în apropiere de Mariupol, aflat la peste 30 de kilometri în spatele liniei frontului. Ministerul Apărării ucrainean a postat pe Twitter o poza cu un HIMARS pe care sunt inscripționate 69 de capete de mort, reprezentând tot atâtea ținte lovite.

69 skulls – 69 significant confirmed hits.

And this is only on one Ukrainian HIMARS.

A great weapon in the right hands. Each HIMARS salvo brings us closer to peace in Europe.

📷

— Defense of Ukraine (@DefenceU)