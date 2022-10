Război în Ucraina, ziua 229. Putin acuză Kievul de un atac terorist după explozia Podului Crimeei. „Este posibil să considere un afront personal și să răspundă violent”

Rusia a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică un atac cu rachete asupra orașului Zaporojie ucigând mai mulți civili, atac ce a venit după ce Ucraina a atacat Podul Crimeei, infrastructura critică pentru aprovizionarea armatei ruse.

Ziua de sâmbătă a fost , un simbol personal pentru Putin dar și principala linie de aprovizionare a armatei ruse pe frontul din sudul Ucrainei. Deși cei mai mulți experți independenți sunt de părere că Ucraina a executat acest atac cu rachete ATACMS, varianta oficială, care convine atât Ucrainei cât și Rusiei, este că podul a fost avariat în urma exploziei unui camion încărcat cu explozibil.

Duminică seară, într-un clip difuzat de către agenția de presă rusă, Interfax, Putin acuză direct serviciile secrete ucrainene de acest atac pe care l-a catalogat ca fiind „un atac terorist asupra infrastructurii critice a Rusiei”.

„Autorii, executanţii şi comanditarii sunt serviciile secrete ucrainene”, a declarat Putin în timpul unei întrevederi cu şeful Comitetului de anchetă rus. „Nu este niciun dubiu. Acesta este un act de terorism îndreptat spre distrugerea infrastructurii civile esenţiale a Federaţiei Ruse”, a mai spus președintele rus.

Deși sâmbătă seara mass media din Rusia anunța că circulația feroviară a și fost reluată pe pod, imaginile apărute duminică pe rețelele de socializare arată că încă se lucrează pentru îndepărtarea vagoanelor de tren care au luat foc în urma atacului ucrainean.

