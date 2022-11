Război în Ucraina, ziua 256. Întreruperi de curent în mai multe orașe ucrainene. Centrala de la Zaporojie, reconectată la rețeaua electrică

Kiev și mai multe orașe mari ale Ucrainei se confruntă cu numeroase întreruperi în ceea ce privește furnizarea energiei electrice.

În Capitala statului vecin și în alte șapte regiuni din Ucraina au fost introduse programe suplimentare de urgență pentru întreruperea curentului electric către toți consumatorii.

Sâmbătă, operatorul național Ukrenergo anunța că țara a consumat mai multă energie electrică decât în ultimele două zile lucrătoare. Restricțiile orare de până acum nu au fost suficiente pentru a menține funcționarea stabilă a sistemului de alimentare.

Cei de la Ukrenergo au spus că în următoarea perioadă vor exista întreruperi de urgență, care ar putea dura o perioadă nedeterminată de timp.

Regiunile afectate vor fi Harkov, Cernihiv, Cherkasy, Jîtomir, Sumî, Poltava și Capitala Kiev, scrie .

Întreruperile de curent au fost introduse după ce bombardamentele rusești au afectat mare parte din infrastructura energetică a Ucrainei.

SUA au anunțat recent că au alocat fonduri de urgență pentru repararea rețelei de alimentare cu căldură din Ucraina. În plus, partenerii din G7 au promis Kievului sprijin sporit pentru a face față iernii.

Între timp, vin vești și dintr-o zonă a Ucrainei ocupată și anexată ilegal de ruși. Presa de la Kiev scrie că la rețeaua electrică.

În urmă cu două zile, aceasta fusese deconectată de la rețea în urma bombardamentelor rusești care au deteriorat liniile de înaltă tensiune rămase, lăsând-o doar cu generatoare diesel.

Anunțul reconectării a fost făcut sâmbătă, de către Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), conform .

Tot sâmbătă, zeci de mii de oameni au ieșit pe străzi la Roma pentru a cere pace în Ucraina şi încetarea trimiterii de arme de către guvernul italian pentru a lupta împotriva invaziei ruseşti.

”Nu războiului. Nu trimiterii de arme” și ”Daţi o şansă păcii!”, erau unele dintre pancartele purtate de manifestanți. Unii au venit și cu mesaje mai extreme, cerând ieșirea Italiei din NATO.

Exit Italy from NATO, a slogan chanted by demonstrators in Rome against the war in Ukraine

— Moussa Assi (@moussaassi)