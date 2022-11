Război în Ucraina, ziua 259. Zelenski anunță bătălii crunte pe frontul de est / Patru milioane de ucraineni nu au energie electrică

Situația pe frontul de luptă din Ucraina continuă să fie una extrem de grea pentru ambele tabere. Lupte crâncene se duc în aceste ore în zona estică a statului vecin.

a declarat că ”situația este complicată de-a lungul întregii linii de front”.

Liderul de la Kiev a spus că ”bătălii aprige continuă în unele zone, iar situația este deosebit de dificilă în regiunea Donețk. Activitatea ocupanților acolo rămâne la un nivel extrem de ridicat – zeci de atacuri în fiecare zi”.

Zelenski a mai precizat că forțele ruse ”suferă pierderi extrem de mari, dar ordinele lor nu s-au schimbat: trebuie să ajungă la granițele administrative ale regiunii Donețk.

Nu cedăm nici măcar un centimetru din pământul nostru acolo. Și le mulțumesc tuturor eroilor noștri care dețin poziții în Donbas”, a mai spus președintele țării vecine.

În ceea ce privește zona de sud, regiunea Herson, Zelenski a spus că unitățile ucrainene acționează ”cu atenție, temeinic și în interesul eliberării întregului nostru teritoriu. Ne întărim pozițiile, distrugem logistica rusă, distrugem în mod constant potențialul ocupanților de a menține sudul țării noastre sub ocupație”.

În altă ordine de idei, Zelenski a spus că demersurile au continuat pentru a restabili viața normală în zonele eliberate deja.

În două districte din regiunea Harkov, a spus el, ”pentru peste o mie de gospodării se restabilește alimentarea cu gaz și electricitate”.

În paralel, în toată Ucraina au continuat lucrările de reparații la instalațiile energetice. Cu toate acestea, circa patru milioane de ucraineni nu au curent în acest moment.

”În această seară, aproximativ 4 milioane de ucraineni din 14 regiuni și orașul Kiev nu au acces la alimentarea cu energie electrică”, a mai precizat liderul ucrainean.

Tot joi, 8 noiembrie, Volodimir Zelenski, a propus Parlamentului de la Kiev , decretate odată cu invazia rusă la scară largă.

Momentan, scrie , textul proiectului de lege nu apare integral pe site-ul Radei Supreme, astfel că, în prezent, nu este cunoscută perioada pentru care preşedintele solicită această prelungire.

