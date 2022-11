Război în Ucraina, ziua 273. Banca Mondială, ajutor de 4,5 miliarde de dolari pentru statul ucrainean / Lupte grele la Nikolaev

După ce a recucerit Hersonul, armata Ucrainei vrea să obțină controlul și asupra întregii regiuni sudice Nikolaev.

Conform autorităților de la Kiev, la capul Kinburn, o zonă de pământ îngustă, situată la extremitatea malului stâng al Niprului în sudul Ucrainei, la sud de Nikolaev.

”În acest moment, mai avem trei localităţi de cucerit în peninsula Kinburn, înainte de a elibera în întregime regiunea Nikolaev (sud)”, a afirmat guvernatorul regiunii, Vitali Kim, scrie .

La rândul ei, purtătoarea de cuvânt a Comandamentului sud al armatei ucrainene, Natalia Gumeniuk, a spus, luni, că o “operaţiune militară este în curs de desfăşurare în peninsula Kinburn”.

”Continuăm să luptăm. De îndată ce va exista un rezultat, îl vom raporta”, a afirmat aceasta. Ea nu a oferit mai multe detalii despre ostilităţile în curs.

De notat că un succes la ucrainenilor în ultimele trei sate din regiunea Nikolaev, aflate încă în mâinile ruşilor ar marca o victorie importantă pentru Kiev, la câteva zile după alungarea trupelor Moscovei din Herson, principalul oraş ocupat până atunci.

Dacă ucrainenii vor izbuti victoria în această zonă, vor putea ulterior să-și îmbunătăţească poziţiile în zonă şi să deblocheze activitatea porturilor din Nikolaev şi Herson, crede un expert militar ucrainean.

Încă din primele zile ale războiului, când Ucraina nu era la fel de solidă ca în prezent din punct de vedere militar, Rusia cucerise această zonă.

Analiștii militari cred că restabilirea controlului asupra peninsulei Kinburn, la gura estuarului Niprului, poate ajuta Ucraina să-i alunge pe ruşi din stânga regiunii Herson şi din Crimeea.

Marți seara, peninsula ucraineană Crimeea, aflată sub controlul Rusiei, a fost vizată într-un atac cu dronă. Forţele ruse au intra ”în alertă”, au anunţat autorităţile instalate de către Kremlin.

”Are loc un atac cu drone”, preciza într-o postare pe Telegram guvernatorul regiunii administrative Sevastopol din Crimeea instalat de către Moscova Mihail Razvojaiev.

