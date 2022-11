Război în Ucraina, ziua 275. Zelenski: ”Strategia Rusiei de a ne distruge infrastructura nu slăbește hotărârea noastră de a elibera toate teritoriile ocupate”

Armata lui Vladimir Putin continuă să bombardeze infrastructura critică a Ucrainei, încercând să arunce statul vecin într-o criză uriașă.

Într-un interviu pentru Financial Times, citat de , liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat că noua strategie a Rusiei de a distruge infrastructura Ucrainei nu va slăbi hotărârea țării de a elibera toate teritoriile ocupate.

”Trebuie să recuperăm toate teritoriile pierdute. În opinia mea, câmpul de luptă este calea când nu există diplomație.

Dacă nu ne vom putea recupera pământurile pierdute în întregime, războiul va deveni unul înghețat. Asta înseamnă că e o chestiune de timp până când se va relua”, a spus Zelenski.

În octombrie, a Ucrainei, sperând să forțeze Kievul să facă concesii, în ciuda progreselor sale pe câmpul de luptă.

Cel mai recent, miercuri, Rusia a lansat 70 de rachete împotriva țintelor de infrastructură în toată Ucraina, lăsând aproximativ 80% din țară în întuneric și fără alimentare cu apă.

Joi, toate cele 15 reactoare nucleare ale Ucrainei au fost scoase din funcțiune deoarece furnizarea de electricitate a devenit instabilă.

În același interviu, Zelenski a făcut un nou apel la partenerii occidentali ai Ucrainei să furnizeze țării sale mai multe echipamente de apărare aeriană pentru a ajuta la protejarea infrastructurii critice.

El a mai cerut și rezerve de motorină pentru generatoarele de urgență și gaz suplimentar pentru a ajuta la compensarea penuriei de energie.

Zelenski a mai punctat faptul că atacurile care vizează infrastructura civilă ucraineană au arătat că Moscova nu are nicio intenție de a negocia încheierea războiului.

După ce au pierdut regiunea Herson, . Joi, patru persoane au fost ucise şi 10 au fost rănite, într-un bombardament rusesc asupra oraşului din sudul Ucrainei, de unde trupele Moscovei s-au retras în urmă cu două săptămâni.

Russia attacks Kherson 17 times on 24 November, damaging “invincibility centre” and killing civilian via

