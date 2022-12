Război în Ucraina, ziua 287. Rusia continuă bombardamentele pe teritoriul ucrainean / Sirene de raid aerian în mai multe regiuni

Reluate încă de luni, au continuat și pe parcursul zilei de marți.

Pe întreaga durată a zilei, apoi și seara, pe întregul teritoriu al Ucrainei au răsunat sirenele de raid aerian care cer populației să se adăpostească.

În apropiere de miezul nopții, alertele s-au auzit în centrul Ucrainei. Presa locală a relatat despre mai multe explozii în regiunea Dnipro.

Apărarea anti-aeriană ucraineană a avut din nou de furcă împotriva dronelor rusești în regiune, relatează .

⚡️Explosions reported in Dnipro.

Local media report the work of Ukrainian air defense against Russian drones in the area. Air raid alerts are currently active in Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Poltava, Mykolaiv, Odesa, and Kirovohrad oblasts.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent)