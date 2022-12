Război în Ucraina, ziua 288. Rusia a tras peste 1.000 de rachete în rețeaua electrică ucraineană / UE propune un nou set de sancțiuni pentru Moscova

Sistemul energetic din Ucraina are serios de suferit , săptămâni și zile. Milioane de cetățeni din statul vecin nu au curent, apă sau gaze.

Un raport prezentat recent de un oficial de la Kiev prezintă amploarea pagubelor produse de ruși în toamnă și în acest debut de sezon rece.

Un înalt reprezentant al statului ucrainean spune că Moscova a lansat peste 1.000 de rachete și obuze în rețeaua electrică a Ucrainei. Aceasta încă funcționează, în ciuda pagubelor majore, scrie agenția de știri Interfax, citată de .

Volodimir Kudritski, directorul executiv al operatorului de rețea Ukrenergo, a declarat, de asemenea, la o întâlnire organizată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), că angajații săi caută în lume echipamentele complexe necesare reparațiilor.

Opt valuri recente de atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii critice au deteriorat grav rețeaua și au dus la întreruperi de urgență și planificate în întreaga țară.

”Aceste atacuri reprezintă cea mai mare lovitură pentru o rețea electrică pe care umanitatea a văzut-o vreodată. Peste 1.000 de obuze și rachete au fost trase asupra instalațiilor și liniilor electrice, inclusiv substații”, a spus Kudritski.

Ucraina are acum un deficit grav al capacității de generare. ”Sistemul încă funcționează, este integrat, nu stricat sau deconectat”, a mai spus Kudritski.

Ukrenergo a declarat săptămâna trecută că a asigurat împrumuturi de 315 milioane de dolari BERD pentru a restabili infrastructura energetică deteriorată în urma atacurilor rușilor din aceste săptămâni.

Între timp, de la Bruxelles, , a propus miercuri un nou pachet de sancțiuni pentru ruși.

Propunerile au fost făcute deja de Executivul UE, Comisia Europeană. Acestea trebuie dezbătute și aprobate de cele 27 de țări membre.

”Cele opt pachete de sancţiuni adoptate până în prezent fac deja rău Rusiei. Dar astăzi (n.r. miercuri) creştem presiunea ca răspuns la războiul din Ucraina”, a declarat Von der Leyen.

Șefa CE mai spune că noul pachet de sancţiuni, care necesită aprobarea celor 27 de state membre ale UE, include ”forţele armate ruse, precum şi ofiţeri, întreprinderi din industria de apărare” rusă şi politicieni.

Ar fi vorba despre persoane care au jucat un rol cheie în ”loviturile cu rachete ruseşti”, în ”răpirea copiilor ucraineni duşi în Rusia” sau în ‘‘furtul de produse agricole ucrainene”.

De asemenea, Comisia mai propune şi sancţionarea a 3 noi bănci ruseşti, impunând în special o interdicţie totală asupra tranzacţiilor Băncii regionale de dezvoltare ruse, ”pentru a paraliza şi mai mult maşina financiară’‘ a liderului rus Vladimir Putin.

Russia continues to bring death and devastation to Ukraine.

We stand by Ukraine and we are making Russia pay for its cruelty

The existing 8 packages of sanctions we introduced so far are already biting hard.

Today we are stepping up the pressure on Russia with a 9th package↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen)