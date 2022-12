Război în Ucraina, ziua 289. Putin dă asigurări că bombardamentele vor continua / Kremlin: ”Depinde de Zelenski o stopare a conflictului”

Milioane de ucraineni sunt fără curent, apă și gaze naturale în acest moment din cauza atacurilor ruse. Veștile care vin de la Moscova nu sunt dintre cele mai bune.

Joi, 8 decembrie, într-o apariție la televiziunea de stat rusă, asupra infrastructurii energetice a Ucrainei vor continua.

Președintele rus a spus că acestea sunt în continuare represalii pentru atacul din 8 octombrie asupra podului din Crimeea, relatează .

”Este acum mult zgomot despre atacurile noastre asupra infrastructurii energetice a unei ţări vecine.

Da, o facem. Dar cine a început? Cine a lovit podul Crimeii? Cine a aruncat în aer liniile electrice ale centralei nucleare de la Kursk (n.r. pe teritoriul rus)? Cine a întrerupt apa în Doneţk?”, a spus Putin la o ceremonie de decorare a militarilor ruşi.

says hits infrastructure because “ started this”.

Is he rehearsing his future speech at court in the ?

— Asya Tykha 🇺🇦 (@asya_tikhaya)