Război în Ucraina, ziua 317. Zelenski: ”Rusia vrea un armistițiu pentru a ne opri progresele”. SUA și Germania trimit blindate armatei ucrainene

Joi, în a 316-a zi de război, Putin i-a cerut ministrului rus al apărării, Serghei Șoigu, să emită , în Ajunul și în ziua Crăciunului pentru ortodocșii pe rit vechi.

Ucraina nu a căzut în plasa Moscovei. Imediat după anunțul Kremlinului, un consilier al lui Volodimir Zelenski a respins solicitarea de armistițiu, pe care a catalogat-o drept ”ipocrizie” și a cerut din nou ca trupele ruse să părăsească teritoriul ucrainean.

”Rusia trebuie să părăsească teritoriile ocupate, doar atunci va exista un ‘armistiţiu temporar’. Păstraţi-vă ipocrizia!”, a reacţionat Mihailo Podoliak, într-un mesaj pe Twitter.

O reacție pe acest subiect a venit, joi seara, în mesajul său către poporul ucrainean, și de la președintele Zelenski.

Liderul de la Kiev este de părere că Rusia caută un armistițiu pe care să îl folosească drept acoperire pentru a opri avansurile ucrainene în regiunea Donbas din estul țării și pentru a aduce mai mulți oameni și echipamente, notează .

”Ei vor acum să folosească Crăciunul ca acoperire, chiar dacă pentru scurt timp, pentru a opri avansurile băieților noștri în Donbas și pentru a aduce echipamente, muniții și trupe mobilizate mai aproape de pozițiile noastre”, a declarat Zelenski în discursul său video

”Ce le va aduce asta? Doar încă o creștere a pierderilor lor totale”, a spus președintele statului vecin.

Zelenski a mai avertizat Moscova că războiul se va încheia ”fie când soldații voștri vor pleca, fie când noi îi vom arunca afară”.

La scurt timp după adresarea lui Zelenski, Ministerul Apărării de la Kiev a avut și el un mesaj extrem de dur pentru Kremlin.

”Salutăm ‘oferta de încetare a focului'”, a transmis Ministerul ucrainean al Apărării pe rețelele de socializare.

”Rușii ar trebui să celebreze Crăciunul și toate sărbătorile ulterioare împreună cu familiile lor”, a adăugat instituția.

”În timpul regrupării ocupanților, promitem să nu-i împușcăm în spate”, a încheiat ministerul ucrainean mesajul, unul postat pe Twitter.

Volodimir Zelenski primește vești excelente de la partenerii din NATO. Joi, Casa Albă a anunţat că SUA şi Germania au un plan de a trimite în Ucraina blindate de infanterie de tip Bradley, de partea americană, şi model Marder, de partea germană, scrie Euronews.

Germany to donate Marder infantry fighting vehicles and a Patriot missile system to Ukraine

