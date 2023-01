Război în Ucraina, ziua 326. Marea Britanie trimite primele tancuri în Ucraina în timp ce Moscova escaladează și lovește orașele ucrainene cu rachete balistice

Rusia a executat sâmbătă un nou atac asupra orașelor ucrainene, de această dată cu rachete balistice, rachete ce nu pot fi interceptate cu aceeași eficiență de către apărarea antiaeriană ucraineană din cauza vitezei supersonice de zbor.

Rusia a efectuat , devastând un bloc de apartamente din orașul Dnipro, unde cel puțin cinci persoane au murit și alte 39 au fost rănite.

Autoritățile ucrainene au declarat că țintele atacului au fost punctele cheie din infrastructura energetică a Ucrainei, o continuare a strategiei Moscovei începută în luna octombrie, de a lăsa țara fără energie electrică și de a-i limita capacitatea de luptă.

În timpul celui de-al doilea atac din cursul după-amiezii, o rachetă a lovit un apartament de nouă etaje din Dnipro, distrugând o întreagă porțiune a clădirii. Echipele de salvare au recuperat 15 cadavre dintre dărâmături și lucrau la recuperarea altora, potrivit adjunctului șefului administrației prezidențiale, Kirilo Timoşenko. El a postat o fotografie a unei macarale, spunând că oamenii care se aflau încă în apartamentele lor își foloseau telefoanele pentru a atrage atenția lucrătorilor de salvare. Șeful administrației regionale din Dnipro, Valentin Reznichenko, a declarat că cinci persoane au fost ucise și 39 de persoane au fost rănite, inclusiv șase copii.

Atacul de dimineață de la Kiev i-a luat prin surprindere pe locuitori. Pentru prima dată de când Rusia a început să lanseze atacuri regulate asupra capitalei, sirena de raid aerian nu a sunat, ceea ce indică faptul că rachetele au evitat sistemele de detectare radar ale Ucrainei.

Iuriy Ignat, purtătorul de cuvânt al forțelor ucrainene de apărare aeriană, a declarat că Rusia a folosit probabil rachete balistice în acel caz, iar Ucraina nu are mijloacele necesare pentru a le distruge sau detecta.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că “teroarea” rusă nu va putea fi oprită decât cu armele. „Rusia a lansat un alt atac masiv cu rachete asupra oraşelor ucrainene (…) Este posibil să înceteze teroarea rusă? Da, este posibil. O putem face altfel decât pe câmpul de luptă în Ucraina? Din păcate, nu”, a transmis liderul de la Kiev.

Analiștii militari sunt de părere că folosirea acestui tip de arme de către Moscova reprezintă o escaladare a conflictului militar și au subliniat că rezervele pe care unele țări occidentale par să le aibă în a înarma Ucraina nu se justifică.

Has there been any confirmation of this? If the Russians are using ballistic missiles to attack Ukraine (maybe Iranian) and hesitation to give Ukraine ATACMs has to end.

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien)