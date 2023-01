Război în Ucraina, ziua 327. Putin susține că ofensiva Rusiei merge conform planului în timp ce NATO întărește puternic armata ucraineană

Întrunirea programată în data de 20 ianuarie la baza americană de la Ramstein, în Germania, a miniștrilor apărării din statele NATO ar putea deveni crucială pentru ajutorul militar pe care Ucraina l-ar putea primi în viitorul apropiat.

Liderul de la Kremlin a declarat duminică la un post de televiziune din Rusia că „operațiunea militară specială”, așa cum Moscova numește războiul declanșat împotriva Ucrainei se desfășoară conform planului.

”Dinamica este pozitivă. Totul se desfăşoară conform planului Ministerului Apărării şi Statului Major. Sper că luptătorii noştri ne vor da încă o dată satisfacţie prin rezultatele lor militare”, a , făcând referire la comunicatul Ministerului Apărării rus care a susținut încă de vineri că armata rusă a cucerit orașul Soledar. De altfel, trupele armatei ucrainene au negat încă de vineri că au pierdut controlul total asupra orașului, care înainte de război avea o populație de doar 10.000 de locuitori.

După ce sâmbătă , plus alte 30 de obuziere autopropulsate – două baterii de artilerie ce vor avea un impact imediat pe front, duminică, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a pronunţat în favoarea furnizării de mai multe arme grele Ucrainei.

„Angajamentele recente pentru echipamente grele de război sunt importante – şi mă aştept la mai multe în viitorul apropiat. Suntem într-o fază decisivă a războiului. Ne confruntăm cu lupte crâncene. Prin urmare, este important să furnizăm Ucrainei armele de care are nevoie pentru a învinge şi pentru a continua ca naţiune independentă”, a declarat acesta pentru ziarul german Handelsblatt.

Data de 20 ianuarie ar putea deveni decisivă astfel pentru strategie de înarmare cu tehnică militară grea a armatei ucrainene, existând temerea în rândul statelor NATO că Rusia pregătește o importantă ofensivă în această primăvară.

Pe de altă parte însă directorul general al companiei Rheinmetall, producătoarea tancurilor Leopard II, printre cele mai performante tancuri din lume și pe care țări precum Polonia, Finlanda sau Danemarca s-au oferit să le trimită Kievului, a declarat că cel mai devreme aceste tancuri ar putea fi livrate Ucrainei la începutul anului 2024.

Totuși, analiștii militari susțin că ajutorul militar oferit Ucrainei a dus la micșorarea considerabilă a diferențelor dintre cele două armate, cu Ucraina având tancuri, sisteme de artilerie sau transportoare blindate mult mai apropiate ca număr de cele ale armatei ruse.

Balance of power This is a comparison of the available military power of Ukraine and Russia (according to open data) 1/17

„Cel mai important este reducerea decalajului dintre Rusia și Ucraina pentru diferitele sisteme de armament. Armata rusă a pierdut mult mai mult decât Ucraina și are dificultăți în a-și înlocui pierderile. Ca atare, ucrainenii reduc în mod constant decalajul. Singura excepție este la soldați, unde numărul soldaților ruși a sărit semnificativ în ultima vreme – acest lucru se datorează încorporării forțate a soldaților care a început în septembrie – dar această cifră este înșelătoare, deoarece un număr mare de soldați ruși sunt practic neantrenați.

De asemenea, ceea ce nu arată aceste grafice este creșterea eficienței echipamentului ucrainean, pe măsură ce înlocuiește sistemele moștenite de la sovietici cu cele standard NATO. Practic, nu numai că decalajul numeric dintre cele două părți se reduce, dar decalajul calitativ se mărește – pentru Ucraina”, este de părere profesorul Phillips O. Brien, profesor de studii strategice la Universitatea St. Andrew din Scoția.

În fața acestei dinamici, asupra orașelor ucrainene lovind un bloc de locuințe din orașul Dnipro. Duminică, primarul orașului a precizat că bilanțul atacului a ajuns la 25 de morți și 43 de persoane dispărute, și a avertizat că șansele de a mai găsi alți supraviețuitori sunt minime.

Andrii Yermak, șeful biroului președintelui Volodimir Zelenski şi-a exprimat furia după acest atac:“Ruşii sunt terorişti, vor fi pedepsiţi pentru tot. Toţi, fără excepţie”.

Pe de altă parte, analiștii militari sunt sceptici că o posibilă victorie a armatei ruse în a ocupa orașul Soledar, împreună cu Bahmut, reprezintă o victorie strategică pentru armata rusă și că acest lucru ar putea indica o schimbare a dinamicii de pe front.

„S-a vorbit mult despre succesul rușilor de a cuceri toate sau aproape toate ruinele micului oraș Soledar. Așa cum am spus de mai multe ori, nu văd acest lucru ca fiind deosebit de important, iar modul în care armata rusă a cucerit orașul arată de ce.

În ultimele săptămâni forțele ruse par să fi eliminat majoritatea vehiculelor din operațiunile lor de asalt. Fie că acestea sunt prea vulnerabile, fie că au probleme cu aprovizionarea lor – în orice caz, au adoptat o strategie de asalturi masive de către grupuri de infanterie susținute de artilerie – așa numitele valuri umane.

Aceste atacuri cu valuri umane pot avea succes în zone foarte limitate, oferind, se pare, prea multe ținte în același timp și permițând rușilor să cucerească cea mai mare parte din Soledar (după luni și luni de atacuri). Dar cum aceste atacuri nu par a fi susținute de vehicule, nu mai au ce să facă odată ce fac micile lor progrese. Nu există nicio oportunitate de exploatat. Rusia nu a făcut niciun avans impresionant cu vehicule de la începutul războiului”, arată profesorul Phillips O. Brien în asupra evoluției conflictului din Ucraina.

1/ The Wagner Group’s apparent success in capturing Soledar appears to have been a Pyrrhic victory, with the mercenaries suffering such massive casualties that their future and ability to recover are now reportedly in doubt. ⬇️

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki)