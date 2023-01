Război în Ucraina, ziua 337. Zelenski salută trimiterea de tancuri Abrams, însă cere avioane NATO

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat decizia Statelor Unite și a Germaniei de a trimite principalele tancuri de luptă în Ucraina.

Zelenski vrea avioane NATO pe cerul Ucrainei

“Lucrul cheie acum este viteza și volumul”, a spus el. “Viteza de pregătire a armatei noastre, viteza de aprovizionare cu tancuri a Ucrainei. Volumul suportului pentru tancuri”, a completat Zelenski.

Președintele american i-a mulțumit ”domnului președinte Biden, Congresului, fiecărei familii americane”, precum și ”domnului Cancelar, tuturor politicienii și personalitățile publice germane”.

sau sisteme HIMARS și Patriot, Zelenski crede că a venit vremea ca NATO să doteze armata ucraineană cu avioane performante, precum F-35.

”Astăzi am vorbit cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Trebuie să deblocăm furnizarea de rachete cu rază lungă de acțiune către Ucraina, este important pentru noi să ne extindem cooperarea în artilerie, trebuie să realizăm furnizarea de avioane către Ucraina. Și acesta este un vis. Și aceasta este o sarcină. O sarcină importantă pentru noi toți”, a completat Zelenski.

Între timp, oficiali de la Casa Albă au anunțat că antrenamentele ucrainenilor pe tancurile M1 Abrams vor începe în câteva ”săptămâni, nu luni”.

John Kirby, coordonatorul de comunicații strategice pentru securitatea națională a SUA, a declarat miercuri că decizia de a furniza Ucrainei sisteme avansate de tancuri occidentale a fost atât un efort diplomatic, cât și militar.

”Decizia pe care ați văzut-o astăzi, atât a Germaniei, cât și a Statelor Unite, a fost luată după negocieri de câteva săptămâni prin multe, multe discuții cu germanii și cu aliații noștri”, a completat Kirby. Între timop, Kirby nu a dorit să comenteze posibila trimitere de avioane NATO în Ucraina.

”Suntem în discuții constante cu ucrainenii despre capacitățile lor și, după cum am spus, le evoluăm pe măsură ce condițiile se schimbă. Nu îi putem învinovăți pe ucraineni că doresc din ce în ce mai multe sisteme. Am vorbit despre avioanele de luptă, dar nu am niciun anunț de făcut în acest sens”, a completat Kirby.

”Lista de dorințe a Ucrainei include avioane de luptă occidentale”, a transmis și ministrul apărării Apărării Oleksii Reznikov. ”Anul trecut i-am trimis lui Moș Crăciun o scrisoare cu lista noastră de dorințe, iar avioanele de luptă au fost incluse în această listă de dorințe”, a spus Reznikov.

Cu toate acestea, ”Trebuie să ne închidem cerul, să ne apărăm cerul”, a transmis Reznikov. ”Aceasta este prioritatea numărul unu. După aceea, trebuie să obținem mai multe vehicule blindate, tancuri, sisteme de artilerie, UAV-uri (vehicule aeriene fără pilot). Avem oameni, dar avem nevoie de arme”, a completat oficialul de la Kiev.