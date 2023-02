Război în Ucraina, ziua 344. Rusia, bombardamente cu mai multe victime în Donețk / Armata Moscovei, ofensivă puternică în est

În estul și sud-estul Ucrainei se dau în aceste zile lupte extrem de dure între armata de apărare și forțele invadatoare ale Kremlinului.

Război în Ucraina, ziua 344. Rusia, bombardamente cu mai multe victime în Donețk

Miercuri seara, rușii au reluat bombardamentele în regiunea Donețk. Din nou, ca în multe alte cazuri precedente, , fără nicio legătură cu armata inamică.

Aproape de miezul nopții, o rachetă rusească a distrus o clădire rezidențială în Kramatorsk, în regiunea Donețk din estul Ucrainei.

Oficialii guvernului ucrainean au confirmat atacul. Vicepremierul țării și ministrul ucrainean responsabil cu tehnologia, Mihailo Fedorov, a descris momentele cumplite trăite de civili. El a vorbit de oameni ”care țipau sub dărâmături”.

01.02.2022

Kramatorsk

Racist rocket hit a residential building: 2 entrances were demolished, people are screaming under the rubble! — Anastasiia Yemelianova (@Anastasiia_Nes)



Ulterior, un alt oficial ucrainean a confirmat că cel puțin două persoane au murit și alte șapte au fost rănite în urma acestui atac.

Șeful administrației militare din Donețk, Pavlo Kirilenko, a declarat că blocul de locuințe a fost ”complet distrus”.

The russian terrorists launched a missile attack on , a residential building was destroyed, people are under the rubble.

At the moment, it is known about two dead, another 7 people were injured. — Albina Fella 🐆 ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇫🇮🇸🇪 (@albafella1)

Serviciile de urgență au ajuns la fața locului. Din primele informații, există temeri că mai multe persoane ar putea fi sub dărâmături.

This evening, a russian missile almost completely destroyed an apartment building in the center of Kramatorsk. Two dead and 7 wounded have already been found. Rescue operations are ongoing. People’s cries for help can be heard from under the rubble. — Defense of Ukraine (@DefenceU)

Armata Moscovei, ofensivă puternică în est, în apropierea orașelor Bahmut și Avdiivka

Oficialii ucraineni spun că forțele Moscovei încearcă să câștige teren în estul Ucrainei, în special în apropierea localității strategice Lîman.

Ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Hanna Malyar, a avertizat că soldații ruși continuă, de asemenea, cu o și Avdiivka.

Moscova a câștigat teren pe câmpul de luptă în ultimele zile, anunțând avansuri la nord și la sud de Bahmut, zone pe care încearcă să le spargă de luni de zile.

Cu toate acestea, progresele par încă fără prea mare importanță tactică, iar forțele ruse au suferit pierderi grele.

”Lupte aprige în est. Inamicul încearcă să-și extindă aria ofensivei în sectorul Lîman. Face încercări puternice de a sparge apărările noastre”, a spus Malyar, adăugând că forțele ucrainene au rezistat împotriva unui oponent care are mai multe trupe și arme.

”În ciuda pierderilor grele, invadatorii ruși își continuă ofensiva în sectoarele Bahmut, Avdiivka și Novopavlivka”, a mai spus ministrul de la Kiev.