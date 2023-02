Război în Ucraina, ziua 346. SUA, ajutor militar de 2,17 miliarde de dolari pentru armata ucraineană / UE, noi sancțiuni contra Rusiei

După mai multe zile de speculații, SUA a anunțat, oficial, un nou important ajutor militar pentru armata ucraineană.

Kievul a așteptat cu sufletul la gură confirmarea acestei informații, dat fiind faptul că acest pachet include mult doritele rachete cu rază lungă de acțiune.

Conform , în noul pachet de asistenţă militară de 2,17 miliarde de dolari, Statele Unite vor livra şi așa-numita bombă cu diametrul mic cu lansare de la sol.

Specialiștii spun că aceasta este o , care pot lovi la peste 150 km distanță. Experții pe zona militară cred că aceasta va provoca Rusiei pierderi catastrofale pe câmpul de luptă.

Mai exact, noua armă va permite ucrainenilor să țintească baze rusești aflate la distanță aproape dublă față de cea atinsă acum de sistemul de artilerie HIMARS, livrat deja de americani încă din iunie, notează sursa citată.

Foarte important de subliniat. Armata Ucrainei va putea lovi rutele de alimentare din estul țării sau chiar din Crimeea.

De ce este important acest lucru? Specialiștii spun că Rusia va fi obligată să-și mute liniile de aprovizionare mai departe de prima linie a frontului, făcându-și soldații mai vulnerabili în fața atacurilor și complicând planurile pentru orice nouă ofensivă.

Ukraine war: US to provide long-range missiles in latest aid package

— BBC News (World) (@BBCWorld)