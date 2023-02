Război în Ucraina, ziua 358. UE, al 10-lea pachet de sancțiuni contra Moscovei / Rusia intensifică atacurile în Lugansk

Rusia nu arată în niciun moment că ar intenționa să oprească agresiunea din Ucraina. De la Kremlin vin ordine de ofensivă pe toate fronturile. În același timp, de la Bruxelles răspunsul este unul pe măsură.

Miercuri, Uniunea Europeană a anunțat al 10-lea pachet de sancțiuni la adresa Kremlinului, la . Conform Bruxelles-ului, noile sancțiuni vor avea un efect asupra a peste 11 miliarde de dolari din industria rusească a componentelor pentru armament.

Potrivit datelor , noul pachet de sancțiuni propus de CE vizează industria tehnologiilor și materialelor necesare mașinăriei rusești de război pentru construcția de arme. Vorbim aici de componente, motoare de avion sau antene de diverse tipuri.

De asemenea, pentru prima dată în contextul războiului din Ucraina, blocul comunitar sancționează și Iranul pentru faptul că a livrat drone regimului lui Vladimir Putin.

🇪🇺 EU to impose sanctions against Iran, which it accuses of supporting Russia’s actions in Ukraine – Head of European Commission Ursula von der Leyen. …

