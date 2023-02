Război în Ucraina, ziua 360. Macron: ”Nu poate exista pace până când Rusia nu e învinsă” / Armata ucraineană va primi în curând primele tancuri Leopard

De vineri până duminică, personalităţi de prim rang din cadrul NATO, UE, ONU, alte organizaţii internaţionale, precum şi importanţi factori de decizie la nivel global, participă la Conferința de Securitate de la Munchen.

Încă din prima zi, la evenimentul care are ca temă principală criza de securitate din Europa, cauzată de agresiunea Rusiei din țara vecină, au vorbit mai mulți actori importanți. De la Kiev, prin videoconferință, , ”pentru a salva vieţi”.

Apoi, din Germania, liderul de la Paris, Emmanuel Macron, a făcut o declarație extrem de tranșantă. Președintele Franței a spus, de pe podiumul Conferinței de Securitate de la Munchen, că nu poate exista pace în Ucraina până când Rusia nu va fi învinsă.

”Ora dialogului nu a venit încă, pentru că Rusia a ales războiul. Rusia a ales să vizeze infrastructura civilă și să comită crime de război. Atacul Rusiei trebuie să eșueze“, a spus Macron, în discursul său.

Dialogue with Russia is out of time, – French President Emmanuel Macron

“Now is not the time for dialogue. Russian aggression must be defeated,” Macron emphasized during his speech at the Munich Security Conference.

The French president added that in the coming months,

