Război în Ucraina, ziua 37. Putin nu mai vrea să vândă gaz decât pe ruble, Europa refuză „șantajul”. Trupele Rusiei se regrupează, nu se știe unde vor ataca

Rusia redesfăşoară soldaţi staţionaţi în Georgia pentru a consolida invazia din Ucraina, conform raportului publicat de Ministerul britanic al Apărării.

“Între 1.200 şi 2.000 dintre aceşti soldaţi ruşi sunt reorganizaţi în 3 grupuri tactice de batalion”, a spus Ministerul Apărării din Regatul Unit în raportul său zilnic.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 31 March 2022

