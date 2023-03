Război în Ucraina, ziua 372. Militarii ucraineni: ”Nu renunțăm la Bahmut. Luptăm până în ultima clipă” / Putin se va întâlni cu Xi Jinping la Moscova

În aceste zile se duc . Invadatorii ruși atacă fără întrerupere pozițiile tot mai puține deținute de armata apărătoare ucraineană.

Deși militarii Ucrainei încă rezistă eroic, pierderile umane sunt tot mai mari. Au existat informații în presa internațională că, de la Kiev, e luat serios în calcul scenariul unei retrageri controlate, pentru a se pune capăt vărsării de sânge. La rândul lor, și mercenarii ruși de la Wagner care luptă la Bahmut recunosc că suferă pierderi uriașe.

Aproape înconjurați de invadatori, militarii ucraineni depun eforturi disperate să reziste. Temerea Ucrainei este că, dacă rușii reușesc să cucerească orășelul Bahmut, vor avea apoi cale liberă spre zone mai importante strategic din Donețk și, apoi, Harkov.

”Nu renunţăm la Bahmut. Vom rezista până în ultima clipă. Slavă Ucrainei. Rezistăm la Bahmut. Deocamdatã, nimeni nu se retrage. Rezistăm. Bahmut e Ucraina. Slavă Ucrainei!”, a spus un soldat ucrainean, conform .

Cu doar o zi înainte, în mesajul din noaptea de marți spre miercuri, Volodimir Zelenski a recunoscut din nou că linia cea mai dificilă a frontului este în acest moment Bahmut. Liderul de la Kiev a spus că rușii aruncă totul în luptă, fără să le pese de costul în vieți omenești.

Miercuri, până și șeful mercenarilor ruși, Evgheni Prigojin, a admis că militarii ucraineni rezistă cu dârzenie. ”Zeci de mii de militari din armata ucraineană rezistă cu dârzenie. Vărsarea de sânge provocată de aceste lupte este, cu fiecare zi, mai mare.”

Prigozhin this morning denied claims in Russian media that the Ukrainian army is withdrawing from Bakhmut. According to him, tens of thousands of Ukrainian fighters are there, and new reserves are being brought up.

— Dmitri (@wartranslated)