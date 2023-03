Război în Ucraina, ziua 373. Putin a convocat Consiliul de Securitate / Kiev: Peste 150.000 de soldați ruși uciși în conflict

pare a fi tot mai ridicat. Joi, Moscova a acuzat forțele ucrainene de terorism, după un incident în orașul Briansk. În replică, Kievul vorbește de provocări puse la cale de regimul lui Vladimir Putin.

Joi, în jurul prânzului, o serie de informații publicate de presa rusă indicau faptul că un grup de aproximativ 50 de ucraineni ar fi intrat pe teritoriul rusesc, unde ar fi luat ostatici locuitori dintr-un sat. Imediat, Ucraina a acuzat Rusia de acțiuni sub steag fals.

Guvernatorul regiunii, Alexander Bogomaz, a spus că, în urma atacării unei mașini, un localnic a fost ucis, iar un copil a fost rănit. ”Forțele armate ale Federației Ruse iau toate măsurile necesare pentru a elimina grupul de sabotaj”, a mai declarat guvernatorul.

A urmat o reacție de la cel mai înalt nivel al statului rus. Într-o scurtă declarație, Vladimir Putin a acuzat Ucraina de terorism. ”Azi (n.r. joi, 2 martie) au comis un alt act terorist, o altă crimă. Au intrat în zona de frontieră și au deschis focul asupra civililor.

Au văzut că este o mașină civilă, au văzut că acolo stăteau civili și copii. Au deschis focul asupra lor. Acești oameni și-au propus să ne lipsească de memoria istorică, de tradițiile și limba noastră”, a declarat Putin.

După această declarație, preşedintele rus a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei într-o reuniune extraordinară. O călătorie pe care acesta o avea în Caucazul rus a fost anulată în acest context, conform media ruse citate de .

Oficial, nu se ştie exact tema reuniunii Consiliului de Securitate. Au existat multe speculaţii că Rusia ar putea declara oficial război Ucrainei şi ar putea ordona o nouă mobilizare a sute de mii de soldaţi.

Într-o primă fază, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declarase că reuniunea Consiliului va avea loc vineri, aşa cum fusese programată. Întrebat de presă dacă reuniunea înalţilor oficiali din domeniul Apărării ar putea ajusta ceea ce Moscova continuă să numească drept “operaţiune militară specială”, Peskov a declarat: “Nu ştiu, nu pot spune“.

Joi, 2 martie, Armata lui Putin a ajuns la peste 150.000 de soldați pierduți pe frontul din statul vecin. Ucraina a oferit cea mai recentă actualizare cu privire la numărul de .

3️⃣7️⃣2️⃣ days of full-scale Russia’s war against .

Information on invasion.

Losses of ’s armed forces in Ukraine, March 2.

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine)