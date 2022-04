Război în Ucraina, ziua 41. Rusia pregătește ofensiva în est. Atrocitățile de la Bucea, confirmate de imagini din satelit, în ciuda afirmațiilor Kremlinului

Trupele lui Vladimir Putin retrase din zona de nord a Ucrainei sunt masate pentru a pregăti un atac pe scară largă în zona de est și sud a țării, în timp ce comunitatea internațională anunță tot mai multe sancțiuni contra Rusiei, după confirmarea ororilor comise la Bucea.

Război în Ucraina, ziua 41. Rusia pregătește ofensiva în est

Potrivit unui anunț făcut de Statului Major al Armatei ucrainene, comandanții trupelor Rusiei își pregătesc forțele pentru o operațiune militară de amploare în estul Ucrainei. „Comandanții inamicilor, în pregătirea unei operațiuni ofensive în estul țării, deplasează elemente ale unei construcții operaționale și construiesc o nouă structură de control. Trupele de ocupație se regrupează și încearcă să-și îmbunătățească situația tactică în câteva zone din sudul Ucrainei”, arăta informarea Statului Major.

„Există o mișcare a trupelor din Districtul Militar Est și a parașutiștilor din Belarus. Deplasarea armelor și trupelor se face cu avionul sau pe calea ferată. Potrivit informațiilor disponibile, unități separate ale armatelor 35 (Belogorsk) și 36 (Ulan-Ude) din Districtul Militar Est se află în zona localităților Rechița și Yampol (din regiunea Gomel din Belarus).

În direcția Siverske, inamicul și-a retras complet unitățile aparținând Districtului Militar Central spre regiunea Kursk. iar în direcția Slobojanske, inamicul continuă blocada la Harkiv, la fel și atacurile de artilerie asupra orașulul în timp ce își regrupează trupele. De asemene, își întărește apărarea aeriană pentru Belgorod și concentrările de trupe din direcția Harkiv”, mai preciza sursa citată

În zonele unde urmează să fie concentrate trupele pentru viitorul atac au avut loc mai multe zboruri cu drone de recunoaștere, pentru a afla poziția armatei ucrainene, dar și o operațiune de recunoaștere, respinsă de ucraineni. În același timp, mai spune conducerea militară a Ucrainei, inamicii au încheiat regruparea și înlocuirea unităților care-și pierduseră capacitatea ofensivă.

Volodimir Zelenski a vizitat luni Bucea, unde cadavrele a sute de civili au fost găsite împrăştiate pe străzi, după retragerea forţelor ruse. Întrebat de reporterii BBC dacă se mai poate negocia pacea cu Rusia, el a spus: „Da, pentru că Ucraina trebuie să aibă pace. Suntem în Europa, în secolul 21. Vom continua eforturile diplomatice şi militare”.

Și tot luni, propaganda Kremlinului despre Bucea a fost , difuzate de New York Times, care au arătat că trupurile civililor uciși au zăcut pe străzi săptămâni în șir. O analiză a imaginilor din satelit făcută de cotidianul american The New York Times dovedește ca false afirmațiile rusiei potrivit cărora ororile din Bucea au avut loc după ce trupele ruse au părăsit orașul.

Mulți dintre civilii ucraineni au fost uciși cu mai bine de trei săptămâni în urmă, când Rusia controla orașul, arată sursa citată, iar o înregistrare video făcută de un membru al consiliului local pe 2 aprilie se potrivește perfect cu imaginile din satelit și arată cel puțin 11 cadavre erau prezente pe stradă încă de pe 11 martie, când Rusia, potrivit propriilor declarații, ocupase orașul.

Luni seara forțele de ordine ucrainene au descoperit o în subsolul unui sanatoriu de copii din Bucea, folosită de soldații lui Vladimir Putin pentru a-i tortura pe civilii din oraș.

Iar Dmitri Kuleba, ministrul de externe ucrainean, a spus că ororile de la Bucea sunt „doar vârful aisbergului”. „Pot să vă spun, fără exagerare, dar cu mare durere, că situația din Mariupol este mult mai rea”.