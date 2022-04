Război în Ucraina, ziua 62. Provocări ale Rusiei la Tiraspol. Kievul acuză FSB de înscenare, un propagandist al Kremlinului acuză România că vrea să atace Transnistria

Rusia pare încă blocată în Donbas, dar atacă infrastructura feroviară din vestul Ucrainei pentru a împiedica ajutoarele militare să ajungă pe front.

Provocări la Tiraspol

Republica Moldova ar putea fi atrasă în conflict mai repede decât ne-am fi gândit, după ce luni au avut loc explozii la sediul Ministerului Securității Statului de la Tiraspol, în Transnistria.

„Luni, în jurul orei 17:00, în clădirea Ministerului Securității de Stat al RMN, situat la intersecția străzilor Manoilov și Karl Marx, a avut loc o serie de explozii. Au fost sparte geamurile etajelor superioare. Din clădire iese fum. Teritoriul din preajmă este încercuit de miliție. La fața locului se află un grup de investigații operative, geniști, pompieri, medici și specialiștii serviciilor situații excepționale. Potrivit informațiilor preliminare, atacul a fost efectuat cu aruncătoare de grenade. Nicio persoană nu a avut de suferit”, a anunțat serviciul de presă al MGB

Iar Serviciul ucrainean de informații militare care a avut loc la Tiraspol, în autoproclamata Republică Transnistreană, parte de drept a Republicii Moldova. Direcția de Informații a Ministerului ucrainean al Apărării arată că acest atac nu i-a surprins pe șefii Ministerului Securității Statului de la Tiraspol. Ucrainenii spun că, pe 22 aprilie, Vadim Șmalenko, secretar de stat la Comisia pentru Situație de Urgență a Regiunii Transnistria, i-a cerut lui Volodimir Bicikov, șeful Districtului Kamenski, să pregătească o informare asupra disponibilității și locului în care se găsesc puncte protejate de apărare civilă în oraș și, dacă nu există, să pregătească un adăpost.

„Potrivit autorilor scrisorii, ei trebuie să justifice războiul de pe teritoriul Ucrainei sau să implice regiunea transnistreană în ostilități, fie ca teritoriu cu o anumită rezervă de mobilizare, fie ca teritoriu din care trupele ruse pot ataca teritoriul ucrainean”, acuză serviciul de informații al Ministerului Apărării de la Kiev.

Informațiile sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât, pe 22 aprilie, comandantul adjunct al Districtului Militar Central al Federației Ruse, general-maior Rustam Minnekaiev, spunea că armata Rusiei are sarcina de a „stabili un control deplin asupra Donbasului și sudului Ucrainei” și să creeze un coridor terestru către Transnistria, une „oprimarea populației rusofone este un fapt”.

Iar seara, fostul consilier al președintelui Vladimir Putin, politologul Sergei Markov, a acuzat că . „Un atac militar asupra Transnistriei ar trebui să înceapă în curând. Armata română este deja staționată în Moldova. Grupul este în creștere. În curând vor avea loc provocări militare și apoi un atac. România, cu sprijinul NATO și cu participarea armatei ucrainene, intenționează să pună mâna pe Transnistria și să efectueze represiuni politice în masă împotriva tuturor susținătorilor Rusiei. Acest lucru va pune Rusia într-o poziție foarte dificilă. După operațiunea militară, România plănuiește Anschluss-ul Moldovei”, a scris Markov pe Facebook.

Rusia vrea să oprească în drum ajutorul militar occidental pentru Ucraina

Autoritățile din Rusia au confirmat că atacurile asupra căilor ferate din vestul Ucrainei au scopul de a bloca ajutoarele militare care vin din Occident, după ce, anterior, Ucraina spusese același lucru. Atacurile cu rachete au ucis cinci persoane, au rănit alte 18 și au distrus șase facilități de care depinde circulația feroviară în vestul Ucrainei.

Potrivit autorităților ucrainene, cinci stații feroviare din centrul și vestul țării au fost lovite de rachete luni dimineață, precum și o stație de transformare pentru linia ferată electrificată din zona Liovului.

Faptul că Moscova se teme foarte tare de o Ucraină bine înarmată a fost confirmat și de ambasadorul rus în SUA, Anatoli Antonov. „800 de milioane de dolari pentru arme livrate de Washington Kievului. Este o sumă enormă, care nu contribuie la găsirea unei soluții diplomatice, la rezolvarea situației. Am transmis o notă – da, am subliniat că este inacceptabil ca Statele Unite să livreze arme Ucrainei și am cerut încetarea acestei practici”, a mai zis diplomatul rus.