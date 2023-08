Război între comercianții din Satul de Vacanță și ANPC. Câte restaurante vrea să închidă Protecția Consumatorului

Conflictul dintre reprezentanții ANPC și comercianții din Satul de Vacanță din Mamaia este departe de final. Patronii restaurantelor din această zonă a litoralului lansează acuzații grave față de cei de la vârful Protecției Consumatorului.

Continuă războiul dintre comercianții din Satul de Vacanță și ANPC

Vineri, 4 august, au avut loc scene incredibile pe litoral. În momentul în care comisarii ANPC au intenționat să verifice condițiile în care se prepară alimentele, la terasele din Satul de Vacanță, . Aceste acuzați au fost făcute de șeful ANPC, Horia Constantinescu.

ADVERTISEMENT

În urma controlului din urmă cu trei zile, pentru jumătate dintre operatorii economici din Satul de Vacanță verificați, comisarii ANPC propun oprirea definitivă a activității.

”Au fost controlați 8 operatori economici. S-au aplicat 15 amenzi în valoare totală de 124.000 de lei si 2 avertismente. De asemenea: s-a dispus oprirea temporară a prestării serviciilor de alimentație publică, până la remedierea deficiențelor, pentru 3 operatori; închidere de la 6 la 12 luni pentru un operator, și s-a făcut propunere pentru sancțiunea complementară de închidere definitivă în cazul altor 4 operatori, din cauza abaterilor repetate.

ADVERTISEMENT

Cele 4 societăți sunt: SC ”CASA VÂLCEA” SRL, SC ”CASA PEAMA CATERING” SRL, SC ”ESCOBAR FISH & CHIPS” SRL și SC ”ROCSI FAST FOOD” SRL”, a anunțat, luni, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului, citat de .

Agenții economici din Satul de Vacanță: ”Am primit amenințări de la Horia Constantinescu”

În urma acestui scandal, operatorii economici din Satul de Vacanță au organizat o conferință de presă. La evenimentul de luni, aceștia și-au manifestat nemulțumirile față de ultimele dispute cu ANPC.

ADVERTISEMENT

Agenții economic acuză faptul că au primit amenințări inclusiv de la șeful ANPC. ”Cei de la ANPC au venit la un al doilea control și am fost amenințat că nu voi mai funcționa niciodată pe litoral. Am primit amendă la ambele controale, amenzi care au fost achitate dar și contestate.

Funcționez în Satul de Vacanță de trei ani și nu am avut niciodată vreo reclamație de toxiinfecție alimentară, în condițiile în care eu servesc și 900 de oameni pe zi. Noi nu funcționăm pe alee, așa cum spune Horia Constantinescu.

La cererea acestuia au venit și organele de la ANAF dar și Jandarmeria. Referitor la amenințările aduse de aceștia am primit o înregistrare din incinta unității. Pot demonstra că am fost verificat de toate instituțiile pentru buna desfășurare a activității. Am primit și amenințări de la Horia Constantinescu și de la Paul Anghel”, a spus Alexandru Pintea, administrator în Satul de Vacanță.

ADVERTISEMENT

, a declarat că echipele de control au fost înjurate şi s-a aruncat cu mâncare în comisarii instituției. ANPC spune că descoperit că în unitățile controlare se gătea pe trotuar. În plus, alimentele nu erau ținute la temperatura potrivită. A fost nevoie de apariția polițiștilor pentru calmarea spiritelor.