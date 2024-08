Război între Elena Lasconi și Rareș Bogdan. ”Vreau să aflu dacă a colaborat cu serviciile”. ”E un truc politic”

Candidata USR la prezidențiale susține că Rareș Bogdan a ”livrat o știre” conform căreia ea ar fi colaborat cu serviciile secrete și că ar vrea să afle de la instituțiile statului dacă prim-vicepreședintele PNL este sau a fost colaborator al serviciilor.

Război între Elena Lasconi și Rareș Bogdan

totul este doar o invenție, o campanie de atacuri venită ”pe linia PNL” și că cel care se află în spatele acestor atacuri este europarlamentarul Rareș Bogdan.

„Atacurile vin pe linia PNL-ului, nu pe linia PSD-ului. Faptul că am colaborat cu serviciile. Și asta a apărut pe un site unde știrea a fost livrată de Rareș Bogdan, iar un altul care aparține domnului Mănăstire și chiar aș face o hârtie către serviciile secrete din România, dacă acești domni sunt sau au fost colaboratori ai serviciilor.

Deci, ei au niște minciuni acolo, efectiv o invenție în care se spunea inclusiv că cu ajutorul serviciilor eu mi-am achiziționat un apartament, vorbim despre persoane care au la mână ceas de peste 30.000 de euro (cu referire la Rareș Bogdan n.r.)”, a declarat Elena Lasconi miercuri, la Digi24.

Președinta USR a completat precizând că știe că un eventual demers nu ar avea sorți de izbândă și că a dorit să facă un astfel de demers și în ceea ce privește propria persoană, dar serviciile ”i-au râs în nas”.

„O fac, dar nu voi primi răspuns… Eu m-am gândit să o fac și în legătură cu mine, m-am interesat… […] Am zis că aș vrea să fac o hârtie și mi s-a râs în nas și mi s-a spus că niciodată serviciile din România n-or să coboare și n-or să dea un răspuns în acest sens.

Iar dacă o să pui o întrebare care să fie strict legată de persoana ta, în momentul în care vrei să o faci publică este infracțiune. Și atunci, este o chestiune pe care poți să o folosești despre oricine din România, că ți se pune ție pata, că tu nu ai posibilitatea legal să o demonstrezi”, a mai spus Lasconi.

Rareș Bogdan: ”Uitați-vă la mine! Ce legătură să am?”

În replică, Rareș Bogdan a declarat joi că la Revoluție, când avea 13 ani, era un copil, iar despre prezent a susținut: „am fost jurnalist și sunt europarlamentar” și atât.

„Vă rog… Știți câți ani aveam când a fost Revoluția? Vreo 13. Deci, nu știu dacă serviciile de informații, Securitatea, colabora cu un copil de 10-12-13 ani.

Doi, cred că doamna Lasconi caută teme, mai nou am văzut că comentează pe Netflix. Cred că îi lipsește o anumită profunzime.

Ce legătură să am cu serviciile? Uitați-vă la mine! Ce legătură să am? Am fost jurnalist și sunt europarlamentar, ce legătură aș putea avea cu serviciile?

E colegul meu care a avut legătură cu serviciile, Eduard Hellvig, nu eu. Eu nu am condus nici SIE, nici SRI”, a afirmat europarlamentarul PNL la același post de televiziune.

Europarlamentarul PNL, un nou atac la adresa președintei USR

Rareș Bogdan a lansat un nou atac la adresa candidatei USR la prezidențiale, după ce , în cazul în care ea va ajunge la Cotroceni.

„E interesantă această mutare. Nu cred că e din mintea dânsei, dar e una interesantă. E un truc. E un truc politic. Doamna Lasconi ce face? Încearcă să facă o mutare dânsa neavând o astfel de ancoră. Neavând nenumărate.

Noi avem 20 de opțiuni. Dânsa nu are o astfel de ancoră pe care să o folosească. Și atunci încearcă să mute creând oarecare șah. Să joci șah, îți trebuie experiență. Îți trebuie să fii un tactician. Îți trebuie să fii un strateg.

Și? Doamnei Lasconi, cred că îi va sta foarte bine în dreapta domnului Ciucă în momentul în care va opri încercarea PSD de a pune mâna pe România total peste câteva luni de zile”, a afirmat europarlamentarul PNL, citat de Realitatea.net.