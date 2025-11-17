Război la distanță între Ungaria și România! Ce au scandat maghiarii pe stadion după evenimentele din Bosnia

ADVERTISEMENT

Ungaria a fost învinsă de Irlanda, pe “Puskas Arena” din Budapesta, după ce a primit gol în prelungiri. A ratat, astfel, prezența la Cupa Mondială 2026. Cu toate acestea, ceea ce s-a putut auzi din tribune în timpul meciului a atras atenția și a încântat mulți fani din Bosnia. Ce au scris jurnaliștii bosniaci despre ultimele evenimente.

Ce au scandat ungurii după evenimentele de la Bosnia-România

Atât jurnaliștii, cât și suporterii echipei naționale, sunt în extaz după ce fanii maghiari au scandat “Bosnia, Bosnia!”.

“La un moment dat, din tribune s-au auzit strigăte de ‘Bosnia, Bosnia’. Ceea ce a arătat clar că fanilor maghiari nu le-au plăcut provocările românilor. Anterior scandaseră ‘Serbia, Serbia’ și îl susținuseră deschis pe criminalul de război condamnat Ratko Mladic”, relatează site-ul bosniac .

În continuare, bosniacii amintesc de , cu privire la anumite teritorii.

“Relațiile dintre Ungaria și România sunt deja afectate de dispute teritoriale de lungă durată. Deci, incidentele cu fanii evidențiază și mai mult tensiunile dintre cele două țări”, mai notează sursa mai sus citată.

Jurnaliștii din Bosnia, despre războiul dintre Ungaria și România

Jurnaliștii mai relatează, de asemenea, “faptul că fanii maghiari au adus un omagiu victimelor inundațiilor catastrofale care au lovit Bosnia și Herțegovina în timpul ultimului lor meci în deplasare de la Zenica”.

Totodată, s-a readus în discuție un detaliu din 2022, “când fanii bosniaci și herțegoveni le-au răspuns maghiarilor la susținere scandând ‘Ria, Ria, Hungaria’ în timpul unui meci împotriva României”.

Reclamație la FIFA după scandările xenofobe

Altfel, FRF a luat atitudine după partida de la Zenica. Prin intermediul unui comunicat, , după ce România a fost batjocorită în Bosnia.

“Federația Română de Fotbal, prin departamentul juridic, pregătește o sesizare către Comisia de Disciplină FIFA, reclamând organizarea partidei, infrastructura teribilă a stadionului, dar, mai ales, comportamentul suporterilor gazdă.

Menționăm că, deși nu există o procedură concretă în regulamentul FIFA în acest sens, juriștii FRF fac tot posibilul pentru a aduna dovezi și pentru a identifica o cale procedurală care să determine organismele jurisdicționale ale FIFA să ia măsurile necesare pentru ca astfel de momente să nu mai existe pe stadioanele de fotbal, cu atât mai mult la cel mai înalt nivel, în partidele de calificare la cea mai mare competiție fotbalistică din lume, Campionatul Mondial de fotbal!”, este doar o parte a comunicatului emis de FRF.