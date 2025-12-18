Război la Feyenoord! Imagini umilitoare cu Robin van Persie și fanii care i-au cerut demisia. Ce s-a întâmplat la doar câteva zile după eșecul cu FCSB. Video

ADVERTISEMENT

După două eșecuri foarte dureroase, cu FCSB (3-4) și Ajax (0-2), Feyenoord spera să-și recapete încrederea împotriva lui Heerenveen, în Cupa Olandei. S-a întâmplat exact opusul. “De Superfriezen” i-a eliminat pe roș-albi din competiție, iar fanii de pe “De Kuip” nu au mai suportat încă o umilință și au pornit războiul cu Robin van Persie.

Cum au reacționat ultrașii după ce Feyenoord a fost eliminată din Cupa Olandei

Heerenveen a dat și ea lovitura și a învins, miercuri seară, în deplasare, pe Feyenoord (3-2), și s-a calificat în faza următoare a Cupei Olandei. După partidă, a fost băgat în ședință de fani, care i-au reproșat, pe un ton dur, ultimele rezultate ale echipei. Antrenorul i-a ascultat și a încercat să se justifice în fața lor, dar fără să aibă succes. Ultrașii au gesticulat nervos și i-au cerut demisia.

“Robin van Persie trece prin cea mai dificilă perioadă a carierei sale de antrenor, chiar dacă este la început. Eliminarea în fața fostei sale echipe, Heerenveen, în Cupă, este o altă lovitură pentru Feyenoord după o serie de eșecuri în campionat și în Europa League”, relatează jurnaliștii olandezi de la .

🚨🇳🇱 Feyenoord fans voiced their frustrations at manager Robin van Persie. 😤 They lost 3-2 at home against Heerenveen in the Dutch Cup. 🏆❌ — EuroFoot (@eurofootcom)

Ce au remarcat jurnaliștii olandezi

De asemenea, nu a putut să nu remarce că echipa lui Robin van Persie a avut o săptămână neagră, .

“Feyenoord este ieșită din cursă pentru toate trofeele la mijlocul lunii decembrie, după o săptămână cu adevărat groaznică. Cu șase zile mai devreme, lucrurile au mers teribil de prost în Europa League, în deplasare cu insignifianta echipă românească FSCB, unde a cedat un avantaj de 3-1. Acum sunt la nouă puncte în urma liderului PSV, din cauza înfrângerii în fața rivalei Ajax. Feyenoord pare paralizată, adversarii ei simt acest lucru și sunt nemiloși, mai ales în finalurile de meci”, au remarcat jurnaliștii.

Ce a declarat Robin van Persie după eliminarea în fața lui Heerenveen

La conferința de presă de după eliminarea din Cupă, Robin van Persie a declarat că înțelege nemulțumirea fanilor. A lăsat, însă, de înțeles că nu va demisiona și că va încerca să redreseze echipa.

“Nu sunt mulțumiți, iar asta este vina mea și a noastră. Trebuie să schimbăm asta. Când vezi suporteri dezamăgiți, cred că este bine să asculți. Mă arăt mereu combativ. Acum sunt așa și voi rămâne mereu. Voi continua să fac asta pentru club și suporteri. Știu ce înseamnă, pentru că și eu sunt unul dintre ei”, a spus van Persie.