Sport

Război la Steaua! Suporterii au reacționat dur după ultimul anunț al clubului: „Boicot! Nu mai plătim indiferența!”

Fanii Stelei au reacționat cu un mesaj dur la adresa clubului după ultimul anunț făcut de gruparea „roș-albastră”. De la ce a pornit totul.
Bogdan Mariș
28.07.2026 | 23:05
Razboi la Steaua Suporterii au reactionat dur dupa ultimul anunt al clubului Boicot Nu mai platim indiferenta
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Suporterii Stelei au reacționat dur după ce clubul a scos la vânzare abonamentele pentru noul sezon. FOTO: Sport Pictures
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CSA Steaua a scos la vânzare abonamentele pentru noul sezon din Liga 2, dar grupul AS47 i-a îndemnat pe fani să nu le achiziționeze, din cauza situației în care se află clubul, care evoluează de 6 ani la nivelul diviziei secunde fără a avea drept de promovare în SuperLiga. Ce solicitări au făcut fanii.

Fanii Stelei, boicot după ce clubul a scos la vânzare abonamentele pentru noul sezon

Steaua debutează în noul sezon din Liga 2 pe 2 august, cu un duel pe teren propriu contra celor de la CSM Slatina. Cu 5 zile înainte de această partidă, clubul a anunțat pe rețelele sociale că abonamentele pentru noua stagiune au fost scoase la vânzare, iar suporterii din grupul AS47 au reacționat dur. „Boicot! Fără abonamente! Încă de la sfârșitul sezonului trecut am cerut abonamente, an de an, ca în fiecare sezon. An de an am cumpărat abonamente, aproape 1000, în perioadele bune.

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Am făcut-o din atașament față de club, nu din obligație. În ultimii ani însă, numărul abonamentelor a început să scadă constant, iar acest lucru nu este întâmplător: este consecința directă a felului în care au fost tratați suporterii, cu tăcere, indiferență și lipsă de respect. Dar totul are o limită! De ani de zile cerem un dialog deschis și primim doar tăcere. Întrebările noastre rămân fără răspuns. Solicitările de discuții directe sunt refuzate sau amânate la nesfârșit. Această atitudine se regăsește constant în discursul conducerii clubului și al ministerului.

Ministerul Apărării/ministrul a ajuns să fie interpelat repetat de suporteri care le prezintă cadrul legal, iar reprezentanții instituției îl neagă sau îl ignoră. E o situație care aruncă o lumină proastă atât asupra clubului, cât și asupra Ministerului, și care nu ar trebui să mai continue”, au transmis aceștia pe Facebook. Steaua ar putea avea o mare problemă la meciul cu CSM Slatina, din cauza unei sancțiuni aplicate de FIFA.

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Ce solicită fanii Stelei

Suporterii Stelei au anunțat și ce solicită din partea clubului pentru a achiziționa abonamente. „Condiționăm cumpărarea abonamentelor și orice altă interacțiune pozitivă de o poziționare clară și o asumare reală, publică, față de viitorul și identitatea Steaua. Nu mai acceptăm promisiuni vagi sau declarații de conjunctură.

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De aceea cerem comandantului, managerului secției, celor ce se ocupă de dosarul Steaua, dar și ministerului: o discuție deschisă, de față cu presa, într-un cadru public, unde toate părțile își asumă răspunderea pentru declarațiile făcute, nu după uși închise, unde totul se uită a doua zi și nimic nu se schimbă. Nu mai plătim tăcerea! Nu mai plătim indiferența!”, a fost mesajul celor din AS47. Steaua ar putea primi în curând și o lovitură din partea celor de la FCSB, după cum a dezvăluit avocatul Adrian Căvescu în exclusivitate pentru FANATIK.

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Cât costă abonamentele pentru meciurile Stelei din noul sezon

Fanii care doresc să achiziționeze abonamente pentru meciurile Stelei din noul sezon o pot face în mediul online, dar și la casieria stadionului „Steaua”, unde acestea vor fi disponibile de miercuri până joi, între orele 10:00 și 17:00. Gruparea din Ghencea a anunțat și cât vor costa abonamentele pentru partidele din noua stagiune:

  • Peluza Sud: 200 lei
  • Tribuna 2: 300 lei
  • Tribuna 0: 600 lei
  • Lojă integrală: 30.000 lei. Pentru acest tip de abonament, se vor emite 12 carduri, fiecare conținând datele de indentificare ale posesorului, conform legii nr. 4/2008 cu toate modificările și completările ulterioare.
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